Daniel Barenboim, Yo-Yo Ma i Yuja Wang, a la temporada 2020-2021 de BCN Clàssics

El concert del pianista Evgeny Kissin al Palau de la Música el 15 d'octubre obrirà la cinquena temporada del cicle BCN Clàssics. La programació, que s'allargarà fins al 26 de maig del 2021, inclou noms com la pianista Yuja Wang, el violoncel·lista Yo-Yo Ma i Daniel Barenboim, que farà un recital de piano.

La quarta edició de BCN Clàssic es va tancar abans d'hora a causa de la crisi sanitària del coronavirus, que va obligar a cancel·lar tres concerts. Ara, si les autoritats sanitàries ho autoritzen, la temporada 2020-2021, la cinquena, tindrà nou concerts: quatre al Palau de la Música, tres a L'Auditori i dos al Petit Palau.

A més del concert de Kissin, el Palau de la Música acollirà el de l'Orquestra de Cambra Virtuosos de Moscou dirigida per Vladimir Spivakov (12 de novembre), el de Yo-Yo Ma i el pianista Kathryn Stott (17 de maig de 2021) i el del pianista Arcadi Volodos (26 de maig de 2021). L'Auditori serà l'escenari del recital de piano de Barenboim a propòsit de les Variacions Diabelli de Beethoven (1 de desembre), la interpretació de la Simfonia núm. 7 Leningrad de Xostakóvitx a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Viena sota la direcció de Marin Alsop (9 de març) i del concert de la Royal Concertgebouw dirigida per Paavo Järvi i amb Yuja Wang com a solista (19 d'abril de 2021).

Els dos concerts al Petit Palau formen part del vessant de recuperació del patrimoni musical català: el Trio Rodin interpretarà obres de cambra de Granados, Pahissa i Malats (19 de novembre) i l'Ensemble Tritó tocarà L'arca de Noé de Xavier Montsalvatge (17 de gener).

Per fer front a la delicada situació actual provocada per la crisi sanitària, BCN Clàssics proposa canviar l’import de les entrades dels concerts cancel·lats la primavera del 2020 per entrades i abonaments de la nova temporada 20-21. També ofereix la possibilitat de dipositar l'import com a donatiu perquè el cicle pugui continuar programant. Tanmateix, a les persones que ho demanin se’ls reintegrarà l’import íntegre de les entrades dels concerts cancel·lats.