260x366 Un Barnasants antifeixista Un Barnasants antifeixista

El director del festival Barnasants, Pere Camps, creu amb fermesa en el poder transformador de la cultura. Per això discurs polític i discurs artístic caminen plegats quan explica la programació de la 24a edició del festival de cançó d’autor que se celebrarà a diferents seus de Catalunya, el País Valencià, les Balears, l’Alguer i aquest cop també Terol del 19 de gener al 25 d’abril. Tot plegat seran un centenar de concerts d’artistes com ara Cesk Freixas, Maria del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra, Ismael Serrano, Nacho Vegas, Ivette Nadal & Pascal Comelade, Pau Riba, Toti Soler & Gemma Humet, Namina, Fernando Cabrera, Joan Isaac & Giorgio Conte, Quilapayú, Joan Reig... I tothom aixoplugat sota el lema d’aquesta edició: “Feixisme mai més”.

“Hem de fer de l’antifeixisme un element clau per enfortir una democràcia de qualitat basada en la justícia social. I necessitem àmplies aliances per canviar l’hegemonia”, diu Camps recordant la persistència del “franquisme sociològic i polític en els aparells de l’Estat” i mirant de reüll el cartell d’aquesta edició, “un homenatge a la gent de la cultura que va venir a lluitar contra el feixisme el 1936”. No és casualitat que la tipografia del lema que presideix el cartell, on la cultura és un detonador, estigui manllevada del de la pel·lícula Per qui toquen les campanes (1943), basada en la novel·la que Ernest Hemingway va escriure a propòsit d’un brigadista expert en explosius que lluita al bàndol republicà durant la guerra civil espanyola. De la mateixa manera, no és casualitat la tria del lema antifeixista davant “l’augment de l’extrema dreta arreu, també a Europa”. Conscient que segueix oberta “la batalla per l’hegemonia cultural”, Camps amara el festival de sobiranies republicanes, ara més antifeixistes que mai segurament per l’excepcionalitat de les urgències polítiques. Per això la programació del Barnasants en va plena, de concerts amb un significat especial.

Per exemple, i tot i que la cloenda oficial serà com sempre el 14 d’abril pel ressò republicà de la data, aquest any hi haurà un epíleg a l’Alguer el 25 d’abril, una data amb significat antifeixista a Itàlia: el dia que Musolini va ser capturat pels guerrillers. Aquesta cloenda a l’Alguer la protagonitzaran Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra, “per celebrar la derrota del feixisme”, tal com recorda Camps. La ciutat de Sardenya també acollirà el pròleg del festival el 19 de gener: un concert de Joan Isaac i Giorgio Conte que tindrà continuïtat el 13 d’abril a Fomentera, una seu que s’incorpora al festival seguint el model de fer cultura en xarxa que defensa el Barnasants. “Es tracta de normalitzar una cosa que no caldria normalitzar: fer concerts als territoris de llengua comuna”, diu Camps, que recorda que en aquesta edició també hi haurà actuacions a Gandia, Algemesí i València.

Homenatge a Pete Seeger

El fil polític serà ben present en altres concerts, com el dels Fandangos republicanos del Cabrero al Teatre Plaza de Castelldefels el 23 de febrer. O l’homenatge a Pete Seeger pel centenari del seu naixement: Arturo Gaya (Quico el Célio) actualitzarà el projecte Tren Seeger per fer un espectacle nou coproduït amb el festival Tradicionàrius a L’Auditori de Barcelona el 16 de març, i en què participaran Pep Gimeno Botifarra, Joana Gomila, Gemma Humet i el grup Coses. I coincidint amb el 60è aniversari de la Revolució Cubana, Joan Isaac prepara un espectacle col·lectiu titulat Cuba va! Cançons per la revolució que s’estrenarà el 29 de març al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat. “Recordarem la revolució a través de les cançons”, diu Camps. Allà mateix, però el 17 de febrer, els xilens Quilapayún recuperaran el llegat de Violeta Parra i Víctor Jara. El teatre de l’Hospitalet, una de les seus centrals del Barnasants, serà també l’escenari d’un concert especial de Pau Riba a propòsit del disc Dioptria (1970) el 12 d’abril.

El Barnasants 2019, que tindrà l’Uruguai com a país convidat, començarà oficialment el 25 de gener a L’Auditori de Barcelona amb l’estrena del nou àlbum de Cesk Freixas, Festa major. I fins al 14 d’abril hi haurà més de quaranta presentacions de discos i projectes, d’artistes com Xavier Baró, Anaïs Vila & Gerard de Pablo i Miquel Gil.