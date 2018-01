El Barnasants desembarca a l'Alguer

El Festival Barnasants ha inaugurat la 23a edició aquest dissabte amb el concert de presentació del llibre-disc 'Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons' a l'Alguer. Editat conjuntament amb la Plataforma per la Llengua, es tracta d'un treball que recull cançons tradicionals i infantils de la ciutat de Sardenya interpretades per un cor d'infants algueresos i músics d'arreu dels territoris de parla catalana. La iniciativa de l'ONG del català busca donar a les noves generacions d'infants del municipi un producte cultural d'homenatge a la seva cultura perquè a l'Alguer les escoles no ofereixen l'ensenyament del català. De fet, dijous l'ONG havia repartit prop de 10.000 exemplars del llibre-disc a tota la comunitat educativa local. Les entrades pels dos concerts d'aquest dissabte s'havien exhaurit.

La Plataforma per la Llengua ha tirat endavant la iniciativa tenint en compte el "dèficit" de material didàctic a l'escola de l'Alguer per recordar la tradició amb un gust "modern" i assegurar-ne la difusió entre les noves generacions. El projecte vol arribar a petits i grans d'arreu del domini lingüístic català i a aquelles persones que "són conscients que la cultura tradicional i popular no té fronteres". L'ONG del català ha sumat alumnes de l'Alguer i artistes de tot el domini lingüístic per fomentar "l'intercanvi continu" i la "coneixença recíproca" de tots els catalanoparlants.



El concert al Teatre Cívic de L'Alguer ha ofert les cançons del disc interpretades en directe. Es tracta de sons de la cançó mediterrània amb les bases electròniques més "modernes" i "trencadores". Sobre l'escenari hi ha actuat artistes com Meritxell Gené, Pau Alabajos, Marc Serrats, Arianna Cocozza o Angel Maresca, entre d'altres.



Durant la jornada s'han interpretat temes com 'Mariner bon Mariner', 'Son son', 'La pastoreta', 'Tripijoc', 'La verema', 'La rateta poligueta' i 'Cançó de bressol'. El concert s'ha tancat amb les cançons infantils tradicionals catalanes 'Les nenes maques' i 'Joan petit'.



La producció artística del disc i de l'espectacle en directe ha anat a càrrec de Marc Serrats i Raph Dumas i ha comptat amb la col·laboració del músic alguerès Claudio Gabriel Sanna. A banda dels infants que han posat veu al projecte, hi destaca la música de John Williams McKissock, Marc Serrats, Jordi Rexach, Marià Roch, Raph Dumas i Joana Cebolla. Les cançons del projecte són obra de Pino Piras, Pasqual Gallo, Antonello Colledanchise, Franco Cano i Mariano Piras, a banda de les lletres populars i tradicionals de la música infantil.



Tot i que l'estrena del projecte s'ha fet a l'illa de Sardenya, l'espectacle arribarà al Principat el proper 23 de març. Concretament es farà al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. Pel que fa al passi d'aquest dissabte al Teatre Cívic de l'Alguer, s'han fet dues sessions amb més de 600 persones entre el públic.

Trobada amb l'alcalde de l'Alguer

Els representants de la Plataforma per la Llengua així com la delegació de l'Alguer s'han reunit aquest dissabte al migdia amb el síndic de la 'Comune di Alghero', Mario Bruno. L'alcalde del municipi s'ha interessat per la situació política catalana i ha conversat amb els membres de l'ONG respecte les polítiques lingüístiques de l'estat italià. En aquest sentit, des de l'entitat han recordat a Bruno la necessitat de mantenir els lligams culturals de l'Alguer amb la resta de comunitat lingüística catalana. Un missatge compartit pel síndic, que ha explicat les accions que es fan a la ciutat en favor de la llengua catalana. Abans de la trobada amb Mario Bruno, durant la setmana, la plataforma ha mantingut diverses reunions amb associacions locals.