Baró d'Evel i Jordi Oriol, grans triomfadors dels Premis de la Crítica

Presentadors amb xancletes o descalços. Per primera vegada, la gala dels Premis de la Crítica s'ha celebrat aquest dilluns al vespre mitjançant una cerimònia confinada amb els creadors i els presentadors des de casa seva. "Esperem que sigui l'última vegada", ha exclamat Toni Puntí, que ha conduït la cerimònia conjuntament amb Anna Pérez Pagès. La gala s'ha pogut seguir en directe per YouTube i ha connectat amb les llars dels guanyadors perquè poguessin dedicar el premi.

Falaise, de Baró d'Evel, s'ha erigit com un dels triomfadors de la nit. L'espectacle de Blaï Mateu i Camille Decouyrte s'ha endut els premis a millor espectacle, millor espai escènic per a Lluc Castells i millor espai sonor per a Fred Bühl. La hilarant Europa Bull, de Jordi Oriol, també ha captivat els crítics i ha aconseguit quatre reconeixements: dos per al mateix Oriol (millor direcció i dramatúrgia), millor actriu de repartiment per a Olga Onrubia i millor música original o adaptada per a Carles Pedragosa, Sasha Agranov i Karl Stets.

Pel que fa a la interpretació, la feina de Montse Esteve a Stabat mater li ha valgut el premi a millor actriu principal, mentre que Pere Arquillué s'ha endut el guardó a millor actor principal per Jerusalem. En el camp musical, Joan Vázquez ha aconseguit els premis a millor musical i millor actor per Ocaña, reina de las Ramblas. Els Ocells, de La Calòrica, també ha recollit dos reconeixements, el de millor actor de repartiment per a Xavi Francés i el de vestuari per a Albert Pascual. L'espectacle xilè Paisajes para no colorear ha rebut els premis Novaveu i millor muntatge internacional, mentre que Flamingos, d'Albert Quesada, ha sigut distingit com a millor espectacle nacional de dansa.

En teatre familiar, aquest any s'ha reconegut Polzet, de Zum Zum Teatre. I Pinkfish, d'Ana Borrosa, ha aconseguit el premi a millor espectacle d'arts de carrer. Els crítics han fet un homenatge al director i actor Herman Bonnín concedint-li el premi Gonzalo Pérez de Olaguer i a l'associació de creadores escèniques Projecte Vaca amb el premi Maria José Ragué.