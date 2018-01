El Barts Club porta a escena els efectes de les agressions

Marina Paytubí va recórrer a la dramatúrgia quan una persona molt pròxima a ella va patir violència física i psicològica per part d’un home. “Vaig dir-li que quan tenia un problema, escriure m’ajudava i vaig decidir fer-ne una obra de teatre”, explica Paytubí. D’aquella experiència n’ha sorgit Inèrcia, un muntatge de 25 minuts que es pot veure avui, el 17, el 24 i el 31 de gener al Barts Club. L’obra encavalca monòlegs i diàlegs expressats per la Clara (Cèlia Baesa), que recorda la relació que va tenir amb un home (David Font) quan tenia 12 anys.

“ Inèrcia parla de com afecta la culpa que sent la persona que pateix violència i de com es pot quedar tancada dins d’aquesta culpa sense poder-ne sortir”, diu Paytubí, que també dirigeix el muntatge. Les agressions, tant físiques com psicològiques, que va patir la protagonista en el passat es converteixen així en una condemna que li impedeix tirar endavant, perquè “se sent culpable per haver desitjat el seu agressor i per haver estat incapaç d’allunyar-se’n”. Esquivant les escenes de violència explícita, l’espectacle exposa la vulnerabilitat com a punt de partida i aprofundeix en els efectes que pateixen les víctimes de les agressions. La història d’ Inèrcia serveix també per crear un debat després de cada funció sobre la violència de gènere i els abusos sexuals. Paytubí explica que l’obra és “curta i concisa” perquè la voluntat és generar aquest espai de debat una vegada acabi la representació. Les xerrades, conduïdes per l’associació Cúrcuma, compten amb la presència de la dramaturga i directora i dels actors. “Volem crear un lloc on els espectadors trobin respostes i ajuda, si fa falta”, afirma Paytubí.