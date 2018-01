Beatriz Osés i David Lozano guanyen els premis Edebé de literatura infantil i juvenil

Beatriz Osés (Madrid, 1972) amb la novel·la 'Soy una nuez', i David Lozano (Saragossa, 1974), amb 'Desconocidos' són els guanyadors de la 26a edició del Premi Edebé de literatura infantil i juvenil, que s'ha donat a conèixer aquest dimecres. Osés se n'ha endut el guardó en la categoria d'infantil i Lozano en juvenil. Les dues obres parteixen d'una mateixa realitat molt comuna com és la solitud. El premi compta amb una dotació econòmica total de 55.000 euros (30.000 euros per a l'obra juvenil i 25.000 per a l'obra infantil). Van ser guanyadors de l'edició anterior Ricard Ruiz Garzón, amb 'La inmortal', i Francisco Díaz Valladares, amb 'Tras la sombra del brujo'.

Beatriz Osés presenta a 'Soy una nuez' a una advocada amb un compulsiu exercici de la llei que utilitzarà els seus dots de jurista per a quedar-se amb l'Omar, un nen orfe refugiat que ha aparegut a casa seva i ha conquistat a tothom amb la seva sensibilitat i amabilitat. La presència de l'Omar generarà un gir en l'impecable trajectòria de denúncies minucioses de l'advocada.



David Lozano a 'Desconocidos' presenta dues línies argumentals. Per una banda hi ha la Lara i el Gerard, dos joves que s'han conegut a les xarxes. Ell la convida a sopar a casa per conèixer-se en persona. Per altra, una inspectora de policia té grans dubtes al revisar que el cadàver d'un presumpte suïcidi porta la foto d'una tal Lara a la butxaca. 'Desconocidos' és una novel·la de misteri que mostra que tot hi cap en aquesta dimensió cibernètica amb emocions sanes com l'amor i l'amistat o d'altres de fosques com l'obsessió o l'enveja.