'Beats': l'última 'rave' d'Escòcia

Direcció: Brian Welsh. Guió: Kieran Hurley i Brian Welsh a partir d'una obra de Kieran Hurley. 101 min. Regne Unit (2019). Amb Cristian Ortega, Lorn Macdonald i Laura Fraser. Disponible a Movistar+

Ara que ja han passat més de vint-i-cinc anys de l’escena rave i dels primers compassos de la cultura de club arriba el moment de mirar enrere i retre homenatge cinematogràfic a aquelles festes i les seves icones. Beats, dirigida per Brian Welsh adaptant una obra de Kieran Hurley, es mou en les coordenades de la nostàlgia en un moment oportú, quan fa poc que hem acomiadat llegendes com Andrew Weaterhall i Keith Flint, el vocalista de The Prodigy. La proposta del cineasta escocès, tanmateix, rememora l’emoció d’un dels últims moviments contraculturals del segle XX explicant-nos el crepuscle com a amics de dos nois de diferent extracte social, Johnno, un xaval introvertit de classe mitjana, i Spanner, un bala perduda amb bon cor.

Frustrats en una ciutat grisa, amb una crisi sistèmica des de la reconversió industrial de la zona, els adolescents somien amb fugir de la manera que fugien els joves del moment: amb una farra de les que no s’obliden mai. En el retrat d’aquesta amistat ressona la de Chris Chambers i Gordie Lachance, els nois de Compta amb mi, i la relació dels germans protagonistes de La llei del carrer. Però en aquest treball en blanc i negre sobre la fi d’una època i d’uns amics, l’èxtasi de la festa és sens dubte l'aspecte més excitant en termes cinematogràfics: colors desbordants, textures experimentals i una banda sonora (Leftfield, Plastikman, Orbital, Joey Beltram, Model 500) històrica.