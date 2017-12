La Beckett convida Clàudia Cedó i Sixto Paz per Nadal

La Sala Beckett encara Nadal disposada a no fer vacances. Per això ha muntat una programació especial amb la dramaturga Clàudia Cedó i la companyia Sixto Paz com a convidats durant les festes. Aprofitant que Cedó és autora resident de la Beckett i destinarà la temporada actual a escriure una nova obra, la sala reprograma dos dels seus muntatges més emblemàtics: Tortugues: la desacceleració de les partícules i L’home sense veu.

“Són dos tastets teatrals que serveixen de carta de presentació de l’autora”, afirma el director de la Beckett, Toni Casares. Es tracta, des del seu punt de vista, dels espectacles que defineixen millor la dramatúrgia de Cedó perquè comparteixen “la voluntat de fer teatre sense ínfules intel·lectuals i de connectar amb l’espectador”, com també “un món propi i una visió personal de la realitat que no és còmoda”. El primer, guardonat amb el premi Butaca al millor text teatral el 2015, reflexiona sobre el ritme frenètic de la societat actual a través de dues parelles, una que fa una descoberta científica i l’altra que se’n va a viure al camp per adoptar un estil de vida més pausat. “Volia parlar de la velocitat, preguntar-me si fer les coses més de pressa et dona més temps -explica Cedó-. Alhora, l’obra aborda interrogants sobre l’ètica científica i planteja si el fi justifica els mitjans”.

Tortugues: la desacceleració de les partícules explora aquestes qüestions des de la comèdia, mentre que L’home sense veu adopta un to més dramàtic. Al muntatge Cedó, que és llicenciada en psicologia i impulsa un projecte de teatre social amb persones amb malalties mentals, va voler parlar de l’autisme i de les dificultats de dues persones per comunicar-se. Per expressar-les, l’obra segueix la història d’un astronauta que intenta connectar amb la Terra i, en paral·lel, retrata la situació d’una dona que cuida un noi amb autisme. Així, l’espectacle s’endinsa en “la sensació que es té quan algú molt tancat en si mateix dona permís per entrar al seu món”, i posa damunt la taula “la importància de tenir i utilitzar eines per intentar comprendre els altres”, diu la dramaturga. Els dos muntatges estan produïts per la Sala Flyhard i es podran veure a partir del 19 i el 20 de desembre, respectivament.

En paral·lel, la Beckett acollirà del 15 al 30 de desembre Tender Napalm de la companyia Sixto Paz. Escrit pel dramaturg britànic Philip Ridley, l’espectacle dissecciona una relació de parella després d’haver perdut una filla. Segons Casares, la peça, protagonitzada per Pau Roca i Ariadna Cabrol, “és un repte per la seva poètica i per la seva textualitat”. Per transmetre la sensualitat i la salvatgia intrínseques en l’obra, Sixto Paz s’ha aliat amb la companyia Psirc i ha elaborat una proposta escènica que combina el circ i el teatre i que ja es va poder veure durant el festival Grec aquest estiu. “És l’espectacle més arriscat que hem fet mai, tant estèticament com de discurs”, assenyala Roca, que també dirigeix el muntatge i que el descriu com “una obra molt oberta perquè l’espectador la visqui sensorialment”.