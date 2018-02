La Beckett pren el pols a la dramatúrgia valenciana

La dramatúrgia valenciana conquerirà la Sala Beckett des d'aquest dimecres i fins al 18 de març. Després d'impulsar l'any passat el format D.O. Illes Balears i exhibir durant una setmana obres de diversos artistes illencs, enguany la sala ha decidit posar el focus en el País Valencià amb la intenció de "prendre el pols" a la seva dramatúrgia. Per això la Beckett ha programat cinc espectacles, un concert i dues xerrades que oferiran una panoràmica de la creació artística valenciana.

El cicle arrenca aquest dimecres amb 'Llopis' de Xavo Giménez, un monòleg humorístic que fa aparèixer personatges tan diversos com un home llop valencià, un viatger a Mart sense bitllet de tornada, un cowboy tocant el banjo i un fatxenda bebent orxata. Giménez també dirigirà, a partir de l'1 de març, la tragicomèdia 'Síndrhomo', escrita per María Cárdenas i guardonada amb el premi Max a millor autoria revelació 2017. L'obra reflecteix l'instint de supervivència d'una ciutat amenaçada per una gran plaga.

Héctor Arnau portarà, a partir del 9 de març, 'El feminista', un text escrit i dirigit per ell mateix que comptarà amb diversos convidats. Així mateix, Juli Disla i la seva companyia representaran 'Carinyo', un espectacle al voltant del món de la parella. El cicle clourà amb 'Ultramarins' de Paco Zazoso, que es podrà veure del 15 al 18 de març i que parla del pelegrinatge d'un pare i una filla durant els anys 50.

A banda dels espectacles, la Beckett ha programat dues xerrades que giraran al voltant de la creació contemporània valenciana i que tindran lloc el 28 de febrer i el 16 de març. A més, Las víctimas civiles -el grup d'Héctor Arnau, aotrs del disc '40 años de éxitos del posfranquismo español'- oferirà el 3 de març un concert a la mateixa sala.