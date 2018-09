Beethoven i l’Holocaust inauguren el cicle Simfònics al Palau

La Novena de Beethoven dirigida per David Niemann i Un supervivent de Varsòvia -una peça curta sobre l’Holocaust que s’interpretarà per primera vegada a Barcelona-, d’Arnold Schönberg, amb la participació de l’actor Fermí Reixach, inauguraran la 23a temporada del cicle Simfònics al Palau. Amb el lema Som clàssics, som moderns, l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ha programat dotze concerts que inclouen simfonies, bandes sonores, danses, valsos, obertures i dos rèquiems. L’any passat van atreure 18.492 persones (1.500 més que l’anterior).

El teatre i el cinema tindran protagonisme de nou aquesta temporada. El dramaturg Iván Morales ha creat un guió per acompanyar Una galàxia de músiques amb les bandes sonores de pel·lícules de ciència-ficció com Blade Runner, Cocoon o Terminator. “Volem anar més enllà i enllaçar música i cinema amb l’experiència teatral”, assegura Morales. Víctor Pablo Pérez dirigirà Chopin, Polònia i Dràcula amb les bandes sonores del compositor polonès Wojcieh Kilar. L’OSV també interpretarà West Side story per commemorar el centenari del naixement de Leonard Bernstein.

Joan i Roger Pera, pare i fill, interpretaran Papà Mozart, un assaig sobre la complicada relació del compositor de Salzburg amb el seu pare amb text de Sergi Belbel. El Carnaval dels animals, de Camille Saint-Saëns, amb el hip-hop de Brodas Bros, serà el concert més familiar d’aquesta temporada. La Simfonia fantàstica de Berlioz, de qui també es podrà escoltar La mort d’Ofèlia, serà un dels plats forts. Durant el concert es projectarà un audiovisual de Morgan Crea amb fragments de cinema mut que segueixen l’argument literari que va imaginar Berlioz per a la seva obra.

Tornarà el Festival de Valsos i Danses amb les composicions de Strauss, Offenbach, Toldrà i Prokófiev. La proposta col·laborativa de cors de tot el territori català serà el concert Rèquiem de Fauré , dirigida pel nou director de l’OSV, Xavier Puig. L’òpera La bohème de Giacomo Puccini es representarà en versió concert i la Setena de Beethoven, dirigida per Nuno Coelho, tancarà el curs.