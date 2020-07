Beethoven acapara el protagonisme en el cartell del Clàssica Jove de Vic

Del 14 al 19 de juliol arriba una nova edició del Clàssica Jove, un festival amb seu a L'Atlàntida de Vic que té com a vocació principal acostar la música clàssica al públic jove. Mentre un bon nombre de festivals cancel·len les seves edicions a causa de la pandèmia de covid-19, el Clàssica Jove ha pensat una proposta innovadora i agosarada que combina concerts presencials amb formats en línia. Aquests concerts es podran veure posteriorment a la mateixa Atlàntida, en la nova Sala 4, habilitada expressament per a aquest fi, i que es presentarà oficialment al setembre.

Ludwig van Beethoven, en el 250è aniversari del seu naixement, acapararà el protagonisme d'aquesta edició tan excepcional amb propostes originals com ara el Vermut Beethovetrònic (el dissabte 18 de juliol) amb el DJ Varyn i el grafiter INK, que oferiran un "vermut" molt especial a base de música electrònica i inspirat en música de Beethoven, o bé el duel pianístic amb la música de Beethoven com a fil conductor entre Carles Marigó i Juan Manuel Cisneros, a la plaça de la catedral de Vic (el divendres 17 de juliol). També hi participarà l'Orquestra de Cambra de Vic.

El pianista Carles Marigó serà l'artista resident de l'edició d'enguany, mentre que el realitzador Artur Tort s’encarregarà de crear les peces audiovisuals de les diferents propostes digitals de la programació. Marigó va obrir dimarts el festival amb una sèrie de retrats musicals basats en la improvisació, i el tancarà el 19 de juliol amb un espectacle, Música en suspensió, que combinarà música amb l'actuació de la trapezista Júlia Farrero. En aquest cas serà una proposta digital que es podrà veure pel canal d'Instagram de L'Atlàntida i després es recollirà a la Sala 4.