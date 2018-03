Bemba Saoco canten a la 'Mujer coraje' en el nou videoclip

La Carla Gordo, la cantant del grup Bemba Saoco, va concebre la cançó 'Mujer corajé' en un avió camí de Cuba l'hivern del 2016 amb Ferran Caba (llavors 9SON i ara Bemba Saoco) i el Joan Palà (llavors 9SON i ara Txarango). Va ser la llavor de Bemba Saoco, que a finals de gener del 2018 van publicar el disc 'Crújelo' (U98 Music), produït per Marc Parrot.

"Mujer coraje' és una cançó que vaig tenir molt clara des del principi –explica la Carla–. Em sortia de dins a raig perquè tenia la necessitat de posar sobre la taula un missatge directe, i volia que les paraules no només tinguessin el meu nom, ja que parlar de mi és reconèixer també les dones que he viscut i les dones que voldré viure. Personalment, m'he mogut més en contextos d'homes. Soc cantant i contrabaixista, treballo en el món de la cultura i l'educació musical, m'agraden els reptes... i fins ara m'ha tocat ser 'de les poques nenes, noies, dones que...'. I al final és una mica cansat. Perquè no només has d'aprendre a fer el que vols fer, sinó que et toca aprendre a lidiar amb un entorn masculinitzat".

El resultat és una cançó en què col·laboren Patrícia Paisal, Carol Rovira, Suzanna Abellán, La Cris, Gemma Humet i el grup Roba Estesa, i també un videoclip filmat per Roser Gamonal, Gisela Jané i Adrià Giralt i amb les actrius Anna Francesch, Iris Piqueras i Irena Yi.

La mateixa Carla explica d'on surt 'Mujer coraje', de "tres prous particulars". "Primer, que ja n'hi ha prou d'autosilenciar-nos i suavitzar-nos, adoptant un rol absurd pel nostre temps. Crec que hauríem d’assumir una nova normalitat, ho podem fer amb més o amb menys gent i potser no sempre ho aconseguirem, o sí, però ens toca fer-ho".

"Segon, a nivell de sector, ja comença a ser hora d'entomar a fons no només temes d’accessibilitat i quota femenina en el món de la cultura. Com si, per sentir-nos part d’una societat moderneta, haguéssim de tenir un exemplar de cada cosa que 'fa que molis' i que ara suma punts a la lliga dels campions. Parlem del reconeixement obert a les dones que aporten riquesa, valor i cultura al país? Diem tot allò que ens diferencia i ens iguala realment, com la professionalitat, la creativitat, el compromís, l'activisme cultural, el valor de les aportacions i la seva significativitat? Posem sobre la taula quins valors i principis ens regeixen i mirem quines tasques fem cadascú amb normalitat?"

"Tercer, ja està bé de sentir a homes donant consells sobre com han de pronunciar-se les dones, i dones; emancipem-nos juntes, per poder ser i per poder tenir el que ens convingui sense tenir la necessitat de demanar situacions, condicions, posicions. Ensenyem com ho volem i fem-ho realitat com sigui. Al final una imatge val més que mil paraules. Les lluites feministes han existit sempre però les revolucions són provocades per moviments socials massius que prenen embranzida quan existeixen reptes i lluites socials que requereixen un impacte unitari".

"Estic segura –continua la Carla–que ara ens trobem davant d'un nou moment històric amb un nou relat. La pena és que, malgrat que l'acordió de l'evolució sembla que s'hagi eixamplat i ara la mirada sigui molt més avançada i compartida per una àmplia majoria social, ens trobem que, malgrat això, no ens traiem de sobre les mateixes injustícies socials que perduren des de l'eternitat".