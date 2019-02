Un ‘Ben Hur’ gai transforma el Coliseum en un circ romà

Per portar Ben Hur al teatre a Barcelona no es podia triar cap altra sala que el Coliseum. Les columnes que envolten la platea són el marc perfecte per a aquest muntatge ideat i dirigit per Yllana, que trasllada a la comèdia aquesta història de gladiadors romans. L’espectacle, una coproducció de Focus i el Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida escrita per Nancho Novo, converteix el Coliseum en un circ romà del segle I on tindran lloc curses de quadrigues, baralles entre gladiadors, revolucions feministes i una història d’amor gai. “Ens riem de l’Imperi Romà, però no volíem fer només un espectacle a mode de divertiment. Per això hem incorporat elements de la nostra realitat social a l’obra, com el paper de les dones i el de la religió”, explica Juan Ramos, de la companyia Yllana.

A Ben Hur hi apareixen sis actors (Maria Lanau, Agustín Jiménez, Elena Lombao, Richard Collins-Moore, Víctor Massán i Fael García), que interpreten una trentena de personatges al llarg de gairebé dues hores. La part més dramàtica de la història, molt present a la pel·lícula del 1959, queda lluny d’aquesta versió. “Hi ha un to bufonesc que frega l’absurd i que és molt arriscat”, destaca Lanau. Amb les eines humorístiques de La vida de Brian com a referència, la producció utilitza una gran pantalla i projeccions digitals per crear una sensació de realisme i espectacularitat. Per propiciar-la, a més, el moviment dels actors pren molta rellevància. “És un espectacle molt difícil físicament”, afirma Ramos, que promet al públic “grans sorpreses”. Entre els elements nous que Novo ha introduït en aquesta adaptació hi ha, per exemple, el fet que les dones participin a les curses de quadrigues i reivindiquin, segons Lombao, “el dret a llegir i a escriure, com també a ocupar el mateix lloc que els homes”.