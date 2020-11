Beyoncé, Taylor Swift i Dua Lipa lideren les nominacions als Grammy

Beyoncé, amb nou candidatures, i Dua Lipa, Taylor Swift i Roddy Ricch amb sis cada un, són els artistes més nominats als 63 premis Grammy, que es lliuraran el 31 de gener a Los Angeles (EUA) amb una cerimònia reinventada a causa de la pandèmia. Tot seguit, amb quatre nominacions, se situen artistes com Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers i Billie Eilish, aquesta última la gran guanyadora de l'última edició al triomfar en les quatre categories estrella, inclosa l'àlbum de l'any, amb només 18 anys.

Entre els llatins, Bad Bunny va aconseguir dues nominacions, una al millor duo pop gràcies a Un día (One day) al costat de J. Balvin, Dua Lipa i Tainy, i l'altra al millor àlbum llatí pop o urbà per l'aclamat YHLQMDLG.

Les nominacions ja s'han endut crítiques furibundes de The Weekend poc després de l'anunci. El músic no ha estat nominat en cap de les 80 categories i ha titllat els premis de "corruptes" i de ser escollits mitjançant processos no transparents. El disc de The Weekend After hours, amb singles com Blinding lights, està considerat un dels grans treballs de l'any. L'artista serà el protagonista de l'espectacle musical de la Super Bowl 2021, després de Jennifer Lopez i Shakira.

Beyoncé, tot per guanyar

Després de l'anunci de les nominacions, Beyoncé surt com a favorita per la cançó Black parade, inspirada per les protestes racials dels Estats Units, que és candidata a l'enregistrament de l'any i cançó de l'any. Black parade també va destacar entre els temes candidats de r'n'b, i la seva pel·lícula Black is king és candidata en les categories de vídeo. El seu altre èxit, el remix de Savage al costat de la rapera Megan Thee Stallion, també aspira a endur-se el premi a la gravació de l'any, a més de la millor interpretació de rap.

Taylor Swift podria emportar-se per tercera vegada el Grammy a l'àlbum de l'any gràcies a Folklore, un disc compost durant la quarantena i llançat per sorpresa, que ha enlluernat el públic i s'ha guanyat el respecte de la crítica. Cardigan, el single principal d'aquest treball, figura entre els nominats a cançó de l'any així com a la categoria específica de gènere pop, amb una altra cançó del disc interpretada amb Bon Iver, Exile.

Dua Lipa, que fa només dos anys es va emportar el Grammy a l'artista revelació, aspira aquest any a guanyar en tres categories estrella: gravació, cançó i àlbum de l'any. El disc supervendes de la britànica, Future nostalgia, i el tema Do not start now podrien arrabassar a Beyoncé i Taylor Swift el triomf en els apartats més disputats.