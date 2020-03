Biblioteques de Barcelona supera el milió d'usuaris, però hi falten treballadors

L'Ajuntament de Barcelona sempre ha destacat que les biblioteques són un model d'èxit. I les xifres d'usuaris ho corroboren: el 2001, quan es va crear el Consorci de Biblioteques de Barcelona, format pel consistori barceloní i la Diputació de Barcelona, hi havia 25 biblioteques i 192.204 usuaris. L'any passat, 18 anys després, el nombre de biblioteques era de 40 i s'havia arribat a 1.003.188 usuaris. Els préstecs s'han triplicat: s'ha passat d'1.409.592 a 3.433.560. I ha augmentat la diversitat: un 29,5% dels usuaris són nascuts fora d'Espanya (els que més l'utilitzen són els pakistanesos, seguits dels italians i els colombians). Els que més van a les biblioteques són els que tenen entre 40 i 64 anys (35,3%) i les dones són majoria (54,8%). Tanmateix, el personal no ha augmentat al mateix ritme que les infraestructures. Ho admet el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament barceloní, Joan Subirats: "S'ha crescut molt però insuficientment en nombre de treballadors, i aquest és un dels temes que hem de resoldre".

D'alguna manera, aquest divendres, a la Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte, s'han visualitzat les dues cares de l'èxit. S'ha fet la fotografia de família amb els usuaris més joves i més grans: Lea Vizcano, de tres mesos i filla de bibliotecària, que quan tenia 17 dies es va fer el carnet; Xavier Pascual, que, quan es va renovar el carnet, li van dir que era el del milió, i Carme Borràs, que amb 102 anys continua fent ús de la biblioteca de la Sagrada Família, aconsellada pel seu net. L'últim llibre que ha llegit és de la Montserrat Roig: "Parla de la guerra i m'ha fet recordar tantes coses...", diu Borràs. L'altra cara de l'èxit eren els treballadors amb samarretes negres i lletres blanques que reclamaven més personal i que han protagonitzat diferents protestes al llarg dels últims mesos.

Subirats s'ha compromès a incorporar aquest any cinc persones més a l'equip de biblioteques, que actualment formen 414 persones, i a arribar a 20 més abans que acabi el mandat. "És el nostre compromís, i el que podem fer amb les actuals condicions econòmiques i materials", diu. Amb aquest personal també s'hauran de cobrir les dues noves biblioteques que s'inauguraran abans del 2023: la Gabriel García Márquez, al barri de Sant Martí, i la nova biblioteca de Sarrià, llargament esperada i reivindicada pels veïns. Subirats també ha anunciat que en aquest mandat s'invertiran 5 milions d'euros en renovació i manteniment de les instal·lacions. La manca de renovació d'infraestructures, mobiliari o equips informàtics era una de les altres queixes dels treballadors. Aquests 5 milions s'afegeixen als 29 milions d'euros de pressupost de biblioteques.

Els treballadors de biblioteques consideren la xifra insuficient, i reivindiquen 50 persones més i no només 20, i una millor organització dels horaris. Aquest últim és un dels reptes que haurà d'afrontar Ferran Burguillos, que es va convertir en gerent del consorci de biblioteques de Barcelona al gener. "Hem de revisar les estructures horàries, quines càrregues tenen les diferents biblioteques i reorganitzar-nos a nivell intern", diu Burguillos. Per al gerent de biblioteques, el problema de personal s'arrossega des de la pitjor època de la crisi, entre el 2011 i el 2012: "En aquell moment no es va poder augmentar la plantilla funcionarial, i els últims dos anys s'ha intentat tenir una certa estabilitat".