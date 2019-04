Les Big Bouncers, magnificades, al Mercat de les Flors

El col·lectiu Big Bouncers, creat el 2012 per un grup de joves coreògrafes de Barcelona, puja per primer cop a l’escenari gran del Mercat de les Flors en un espectacle en què es podran veure fins al 14 d’abril algunes de les seves obres més emblemàtiques, com ara O.V.N.I. i Si estiguéssim soles a l’univers, seria una gran pèrdua d’espai. Tot i que ja s’han estrenat, la novetat és que ara comptaran amb un format “magnificat”, en paraules d’Anna Rubirola, una de les fundadores.

Per a l’ocasió han convidat la coreògrafa austríaca Iris Heitzinger i l’actriu suïssa Françoise Boillat, que proposen Wallflowering, una recerca sobre la identitat femenina actual: “Ens sentim lliures com a dones però encara hi ha la necessitat d’usar la dona com una superfície de projecció: el requeriment de la bellesa és present en els diferents estereotips de la dona. En aquesta obra els hem estudiat i dut a l’extrem”. Pel que fa a Morder la lengua, amb la participació del coreògraf brasiler João Lima, neix del joc infantil de mossegar-se la llengua per derivar cap a reflexions de tipus més conceptual. “Emergeix la idea de la ficció i tot l’imaginari del que puc fer a partir del cos i la paraula, que té un poder evocador i poètic molt fort”, va explicar en roda de premsa Rubirola.

La directora del Mercat, Àngels Margarit, considera que les Bouncers -que introdueixen la improvisació i la paraula en les seves peces- són representatives de la manera de treballar d’una generació que, per tirar endavant els seus projectes, s’ha d’associar per una qüestió socioeconòmica. “Ens venia molt de gust poder veure aquestes obres genials, que han voltat per tot arreu i s’han vist poc a Barcelona, i que són una mirada al recorregut que fan aquests col·lectius”.