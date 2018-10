El 'Big Draw' serà més 'big' que mai

Els carrers de Barcelona es transformaran en un gran llenç on tant els més petits com els més grans podran posar-se en la pell d'un artista i expressar la seva creativitat. La festa del dibuix torna aquest diumenge a Barcelona amb una 9a edició que s'expandeix a cinc zones de Barcelona vinculades a cinc museus: el Poble-sec (MNAC i Fundació Miró), el Raval (Macba), Glòries (Museu del Disseny) i el Fòrum (Museu de Ciències Naturals), a més del Born, on hi ha el Museu Picasso, que és el que va portar a Barcelona la iniciativa, que ja se celebra a altres ciutats . 'Big Draw. Barcelona dibuixa', un projecte iniciat pel Picasso des del 2010, creix per aquests barris amb 40 tallers gratuïts (de les 11 h a les 19 h) dirigits tant per 50 artistes amb una trajectòria professional consolidada com per artistes emergents, que hi aporten el seu segell personal.

La festa del dibuix, que també se celebra al Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Suècia, Holanda i els Estats Units, busca despertar l'esperit de celebració participativa i despertar la creativitat dels més petits. Dins el Museu Picasso se situen alguns dels tallers, com 'Ciutat Parade', dirigit per l'artista Jordi Colomer, que convida la ciutadania a dibuixar la façana de casa seva per convertir una de les sales del museu en una metròpoli de cartró on poder passejar, o 'Barcelona retrofuturista', on se simularà una Barcelona de ciència-ficció dibuixant a sobre d'imatges dels seus llocs més emblemàtics.

Altres de les activitats destacades fora del centre són 'Dones i artistes', dirigit per l'artista visual Zulema Galeano, un taller per visibilitzar les dones; 'Llapis i paper. Tots sabem dibuixar', de l'artista Tere Recarens, on caldrà representar el que sentim al nostre interior a través del gest; 'El tren bala', de l'Associació al Carrer Escola de Skate per introduir els més petits en el món del grafiti, en el qual es crearà un tren de 10 metres amb pintura d'esprai; o la curiosa activitat del MNAC, 'L'envelat', coordinat pels pintors Perico Pastor i Miquel Samaniego, que pretén crear el dibuix més gran de la història de la ciutat i cobrir la Sala Oval del museu per convertir-la en un gran pavelló de paper policromat.