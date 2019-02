Black Eyed Peas inauguraran el 10è Cruïlla

L'organització del Festival Cruïlla ha anunciat que amplia un dia la seva programació. El dimecres 3 de juliol tindrà lloc el concert inaugural de la 10a edició, protagonitzat per Black Eyed Peas, una de les bandes més populars dels anys 2000, que tornen a Barcelona quan gairebé es compleixen 10 anys del seu últim i multitudinari concert a la ciutat. El Festival Cruïlla 2019 se celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona els dies 3, 4 i 5 de juliol. L'aforament s'amplia fins a les 100.000 persones.

Per a aquesta edició ja s'havia anunciat un cartell que compta amb Kylie Minogue, Foals, Bastille, Zaz, Vetusta Morla, Years & Years o Garbage, Love of Lesbian, Michael Kiwanuka, Natos y Waor, i Tiken Jah Fakoly, entre d'altres.

Black Eyed Peas són autors de temes tan coneguts com 'I gotta feeling',' Pump it', 'My humps', 'Shut up' i 'Where is the love', himnes d'una època, de principis de segle. La banda feia una dècada que no passava per Barcelona i serà l'encarregada d'inaugurar el Cruïlla.