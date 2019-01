El Black Music Festival homenatja Aretha Franklin

El Black Music Festival, que se celebrarà de l'1 al 17 de març, arriba a la majoria d'edat dedicant la divuitena edició a Aretha Franklin. Per això, un dels seus plats forts serà un concert-homenatge a la reina del soul morta l'agost de l'any passat. Serà un homenatge marcadament gironí, que reunirà els artistes de la Black Music Big Band, i que ja s'ha hagut de moure de sala per l'interès que ha despertat. "Som un festival marcadament republicà, però també teníem la nostra reina", ha dit el director del festival, Pau Marquès.

El programa d'aquest 2019, part del qual ja es va avançar fa unes setmanes, s'estén arreu del territori i inclou fins a 28 artistes. Del cartell en destaquen, entre d'altres, el concert dels gironins Bigblack Rhino a Perpinyà i la primera jornada de cultura urbana Hip Hop al Parc, en què participaran les barcelonines Tribade, el banyolí Daura Mangara i l'argentina resident a Barcelona Belén Natalí.

El Black Music Festival programa 22 propostes de diferents sensibilitats estilístiques dins el gran paraigua de les músiques negres. Com a artistes internacionals, el cartell l'encapçalen la banda de soul californiana Vintage Trouble, els francesos Deluxe i els nord-americans Postmodern Jukebox. Però el festival tampoc oblida els grups i formacions de casa, com La Casa Azul, Ramon Mirabet, Paula Valls, Falciots Ninja, Nakany Kanté, Silverflame, Blanquito Zurdito, Kuryous Link...

La majoria dels concerts es faran a Girona, però també n'hi haurà a Salt, Bescanó, Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Mataró, Reus i Barcelona. A més, per primer cop, els gironins Bigblack Rhino portaran el seu directe a la sala El Mediator de Perpinyà.

L'homenatge a Aretha Franklin tindrà un caràcter marcadament gironí. Serà el diumenge 3 de març a l'Auditori de Girona. El concert reunirà els artistes de la Black Music Big Band, que recordaran el llegat musical de Franklin des de la visió més propera i directa: la gironina. De fet, Marquès ja ha avançat que aquest homenatge ha despertat tanta expectació que s'ha hagut de moure de sala el concert, per tenir més aforament. "Tot ens porta a pensar que omplirem", ha precisat el director.

Projecte social

Tot i que el festival se celebra de l'1 al 17 de març, el seu llegat s'estén més enllà. De fet, l'activitat del Black Music continua tot l'any amb el projecte Black Music Big Band (que aquest any creix amb la incorporació d'una banda júnior), el casal d'estiu i un nou programa, el de Música a l'Est. De moment, no se n'han donat gaires detalls –es presentarà en els pròxims dies–, però el director sí que ha avançat que és un projecte social dirigit als més desafavorits.