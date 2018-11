Blaumut fan un recés per “agafar una mica d’aire”

Ni aturada indefinida ni cap altre eufemisme: els Blaumut volen fer “un recés per agafar una mica d’aire” i preparar el següent disc amb tranquil·litat. “Agafar aire és descansar de nosaltres i que la gent descansi de nosaltres. Hem fet tres discos en sis anys, pràcticament sense parar, enllaçant concerts i enregistraments”, recorda Manel Pedrós, bateria del grup que completen Xavi de la Iglesia (veu i guitarra), Vassil Lambrinov (violí), Oriol Aymat (violoncel) i Manuel Krapovickas (baix). Abans del descans faran un concert a L’Auditori de Barcelona aquest dimecres, 28, punt final de la gira del disc Equilibri (2017). I després? “De moment podem dir que no farem cap concert el 2019”, assegura De la Iglesia, tot i que no vol sentir parlar de terminis: “Inconscientment penses en un any, però tornarem quan tinguem alguna cosa que realment ens agradi”. “No seran cinc anys, ni tres”, afegeix Krapovickas.

“Per primera vegada no hem estat component un disc mentre fèiem una gira, així que començarem a fer feina de cara a un nou disc amb calma i un nou horitzó. Això serà bo per a la salut del grup, perquè surti el que surti serà fresc i de veritat”, augura De la Iglesia. En aquest nou horitzó hi intervindrà un nou actor, l’empresa de management Clipper’s, responsable dels festivals Suite i Cap Roig. “Coneixem Clipper’s des de fa molts anys. Ja van apostar per nosaltres quan vam publicar el primer disc. Quan no ens coneixia ningú ens van programar a Cap Roig -recorda el cantant de Blaumut-. Ens han fet una oferta que ens ha semblat molt còmoda. S’adapten a tot el que requeríem com a grup i al que pensàvem que necessitàvem de cara al futur. A més, com a estructura també et dona més seguretat, i pensem que pot funcionar molt bé amb nosaltres”. “De cara enfora no sé si es notarà. Nosaltres farem el que ens agrada fer i ells ens ajudaran a organitzar-ho tot molt bé”, diu Krapovickas.

La importància de l’èxit

La irrupció de Blaumut va ser arribar i moldre, perquè el seu primer disc, El turista (2012), ja va ser un èxit. “Que passi això, tenir aquesta rebuda, és molt difícil. Quan portes molts anys tocant saps valorar tenir públic”, assegura Krapovickas, un músic amb molta experiència prèvia, sobretot en l’àmbit del jazz. “A mi Blaumut m’ha canviat molt, positivament. He deixat de fer coses perquè tenia un compromís molt gran amb el grup, però ara que fem una aturada penso: què faré? El que tinc clar és que vull fer coses”, diu Krapovickas. “I jo ara estic buscant feina de tècnic de so!”, exclama Pedrós amb un somriure. El seu cas és especial, perquè Pedrós, tot i haver fer percussió clàssica, no volia ser músic sinó enginyer de so, fins que els Blaumut el van convèncer per entrar al grup.

“El millor que ens ha passat és Blaumut, el projecte en si mateix. Aprendre a respectar-nos, a estirar o arronsar segons bufi el vent”, diu Pedrós. Els seus companys hi estan d’acord.