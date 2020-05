Bob Dylan, Miki Núñez i Els Amics de les Arts estrenen cançons

Món confiant, però no món aturat, si més no pel que fa a la publicació de cançons. Com ja és tradicional, divendres és sinònim de novetats musicals. I aquesta vegada n'hi ha de Bob Dylan, Els Amics de les Arts, Miki Núñez, The New Raemon, Ana Mena & Dellafuente, Ariana Grande & Justin Bieber, C. Tangana, Renaldo & Clara, Ludovico Einaudi, Flashy Ice Cream, Che Sudaka i Pablo Alborán amb Stay Homas, entre d'altres, que podeu escoltar en la llista La música confinada de l'ARA Vol. 2.

'False prophet', de Bob Dylan

A cop de blues camina la veu de Bob Dylan en la cançó False prophet, tercer avançament del disc que publicarà el 19 de juny i que es titularà Rough and rowdy ways, una picada d'ullet a un clàssic de Jimmie Rodgers. L'àlbum, el primer amb composicions noves des de fa vuit anys, també inclourà les cançons Murder most foul i I contain multitudes.

'Me vale', nou videoclip confinat de Miki Núñez

Miki Núñez publica la cançó Me vale, un avançament del disc que arribarà a la tardor, i l'acompanya amb un videoclip filmat en confinament. “Em vaig despullar completament component aquesta cançó amb el Diego i el Jimmy, del grup Veintiuno. I vaig decidir seguir despullant-me –explica el músic terrassenc–. Ensenyar-vos casa meva. La meva família. Els meus amics. I vaig decidir demanar ajuda al meu germà i a l'Albert Marcos per dur-lo a terme. Perquè tenia dins del cap com volia que fos aquest clip. Perquè no podia esperar més. Perquè portàvem massa temps treballant-hi. Perquè no teníem res per fer-lo".



Els Amics de les Arts estrenen la cançó 'Et vaig dir'

La pandèmia va enxampar Els Amics de les Arts a punt de publicar el disc El senyal que esperaves. Finalment van decidir ajornar-ne el llançament. Això no obstant, el grup manté l'activitat en confinament i aquest divendres ha publicat Et vaig dir, una de les cançons del disc nou.

Pablo Alborán comparteix 'Cuando estés aquí' amb Stay Homas

Una nova fita en la fulgurant carrera de Stay Homas, el trio barceloní nascut en confinament. Ara és Pablo Alborán qui col·labora amb ells compartint una versió de Cuando estés aquí, la cançó que el músic malagueny va publicar fa unes setmanes a benefici de l'Unicef. La nova versió amb Stay Homas manté el caràcter benèfic.

[[OBJECT]

Renaldo & Clara estrenen 'La finestra'

Renaldo & Clara publicaran el disc L’amor fa calor al setembre, però fa uns dies ja van llançar el senzill La finestra, que ara també té lyric video. Tal com explica Clara Viñals, " La finestra és una cançó sobre estar a casa, sobre mirar per la finestra on has mirat infinitat de vegades. De saber-te de memòria el que s’hi veu però passar-te estona mirant-ho. És una cançó eufòrica, de poder tenir-ho tot obert i que entri el bon temps". En aquests dies difícils on tots hi hem de ser per força, els fa il·lusió que ja es pugui escoltar La finestra.