Una ‘Bohème’ amb l’ADN dels 25 anys de la JONC

A la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) no només treballen perquè els seus intèrprets siguin virtuosos. També els inculquen “la necessitat constant de fer les coses ben fetes allà on vagin”, com diu el director artístic de la formació, Manuel Valdivieso, amb motiu del 25è aniversari de la formació, que a l’estiu culminarà la seva primera òpera completa: La Bohème, de Puccini, amb els cantants de la Junge Oper Schloss a Weikersheim. Tot i així, la celebració dels 25 anys de la JONC arrenca demà amb un concert a benefici de l’ONG Projecte Home a L’Auditori, on la JONC i els alevins de l’orquestra tocaran Petruixka, d’Igor Stravinsky, que va ser una de les primeres fites del repertori simfònic de la formació. També peces de Bernstein, Toldrà, Britten i Berkeley. Els directors musicals seran Josep Pons, que va ser el primer director artístic de la JONC (tot i que aleshores tenia l’agenda molt plena i era el responsable musical de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona) i Manuel Valdivieso mateix.

La fundació de la JONC, impulsada per Roser Trepat -que aleshores era la gerent del Conservatori de Cervera- va marcar un abans i un després en l’ensenyament musical a Catalunya i va aconseguir el suport dels departaments d’Ensenyament i Cultura: “Els estudiants no podien tocar Brahms ni Beethoven enlloc, molt pocs conservatoris tenien orquestra. Al començament no ens vam deixar posar «Nacional» al nom perquè encara no hi havia l’OBC, que aleshores era l’Orquestra Ciutat de Barcelona”, afirma Trepat. “Vaig tenir la mania que ho havia de fer Josep Pons, perquè sabia que si se n’ocupava ell tiraria endavant -subratlla-. Dels cursos de música de Cervera en sortia una gentada amb molt nivell i amb ganes de tocar, i els havíem de canalitzar. Jaume Cortadellas, director del Conservatori Professional de Música de Badalona i membre de la direcció artística de la JONC, recorda que “el panorama era francament pobre: s’ha fet un recorregut importantíssim, protagonitzat pels centres de formació musical”. En aquest procés, la JONC “hi ha tingut un paper molt rellevant”. Des de la seva fundació han format part del projecte de la JONC 2.600 joves i han participat en 127 trobades de treball. Al curs 2018-2019 hi ha 143 intèrprets, un 52% dels quals són noies.

Els actes del 25è aniversari també inclouen ser l’orquestra resident del Festival Emergents de L’Auditori del 15 al 22 de març i la del concurs de piano Maria Canals. A més, la JONC Alevins col·labora amb el coreògraf Cesc Gelabert en el concert Zoom: Dies de músic, que faran a L’Auditori del 30 de gener al 2 de febrer. “El model d’orquestra que volem per als joves del país amb talent és flexible, adaptable i de qualitat sense concessions”, conclou Valdivieso. El creixement de la JONC al llarg d’aquests anys ha sigut exponencial: si 140 persones van respondre a la primera convocatòria, ara ho fan prop de 700, dels quals només n’entren 90. El pressupost anual de la JONC és de 600.000 euros.