Borràs tornarà a reclamar el retorn dels 'papers de Salamanca'

Sensació de 'déjà-vu': la consellera de Cultura ha tornat a reclamar la plena restitució del fons arxivístic espoliat a la Generalitat de Catalunya durant el franquisme, fa ja 80 anys, i que encara no ha retornat a Catalunya –és una demanda que es repeteix al llarg dels anys–. Ho ha dit en seu parlamentària, amb motiu d’una interpel·lació al Govern sobre els 'papers de Salamanca', que ha fet el grup de Junts per Catalunya. “És indispensable per construir el relat de la memòria”, ha subratllat.

La consellera ha assegurat que ha requerit per carta una reunió de la comissió formada per la Generalitat i el ministeri de Cultura per desencallar el retorn dels papers. “Salamanca continua detenint uns 30.000 documents que van ser objecte d’espoli durant la Guerra Civil”, ha dit la consellera. “Del que es tracta aquí és de restituir, per dignitat, una documentació que pertany al poble, als ciutadans i a les entitats, a l’administració, local i nacional, de Catalunya”, ha dit. Sempre hi ha hagut un ball de xifres pel que fa als papers que han retornat i als que no, però la consellera ha donat aquestes dades: "Entre els anys 2006 i 2014 han retornat a Catalunya, procedents de Salamanca, 1.480.000 folis, en 1.674 caixes, a més de 900 llibres, 10 cartells, 3 mapes i dues banderes". Segons Borràs, el 96% dels fons retornats ja han estat restituïts als seus propietaris.

Els papers de l'Arxiu Militar d'Àvila

Borràs ha explicat que, en la reunió de l’octubre de l’any passat amb el ministre de Cultura, va reclamar també prop de 4.500 fulls i unes 200 fotografies i plànols pertanyents a la Generalitat republicana, dipositats a l’Arxiu General Militar d'Àvila, i l’execució de la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, segons la qual "Els fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya". La consellera ha informat que aquest canvi de titularitat, que hauria d’haver sigut automàtic, fa 9 anys que espera el moment de fer-se efectiu.