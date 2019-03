El festival Brain Film mostra la realitat dels trastorns neurològics

L'Alzheimer, l'autisme o la síndrome de Down són malalties que poc a poc s'han anat fent més visibles i perdent l'estigma. Amb l'objectiu d'acostar la seva realitat al públic, se celebra el Brain Film Festi, que les posa en el punt de mira a través del cinema al CCCB del 14 al 17 de març. El certamen està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació Uszheimer i la productora Minimal Films.

El cartell consta de 29 pel·lícules de sis països diferents. "El fet que moltes projeccions tractin temes intergeneracionals i transversals ens fa pensar que hi ha una demanda social", explica Albert Solé, director del festival. De totes les pel·lícules, 22 participaran en el concurs del festival i 7 seran exhibides fora de competició.

Durant el Brain Film Fest hi haurà jornades amb temàtiques específiques, com 'Les edats de la ment', que ha programat xerrades i projeccions relacionades amb l'evolució del cervell al llarg dels anys. El festival lliurarà cinc premis, un dels quals podrà votar el públic quan assisteixi a les projeccions al CCCB, i un altre a través d'internet.

A Madrid també es farà una sessió del Brain Film Fest. Serà el 19 de març, on hi haurà una xerrada sobre l'ètica de la intel·ligència artificial, i es projectaran els films 'Habiti human than human' i 'Smartphones: the dark side'. El Brain Film Fest està emmarcat dins de la Brain Awareness Week, la campanya mundial per augmentar la consciència pública sobre el progrés i els beneficis de la investigació del cervell, que té lloc la mateixa setmana que se celebra el festival.