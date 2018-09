El Brasil anuncia que reconstruirà el Museu Nacional, calcinat per un incendi

El govern del Brasil ha anunciat que ja ha posat en marxa el procés de reconstrucció del Museu Nacional de Rio de Janeiro després que un incendi destruís almenys el 90% dels 20 milions de peces que l'integraven, el patrimoni cultural i històric més gran del país. La reconstrucció la van anunciar en una roda de premsa concedida davant les ruïnes de la històrica construcció els ministres d'Educació, Rossieli Soares, i de Cultura, Sérgio Sá Leitão, enmig de protestes per l'abandó al qual el govern havia condemnat la institució i la indignació de funcionaris que durant anys van denunciar la falta de recursos per a tasques de conservació.

El foc arrasa una part essencial de la memòria del Brasil

El primer pas de la reconstrucció serà alliberar 10 milions de reals (2,1 milions d'euros) "per garantir l'estructura física i la seguretat, fins i tot estructural", del Museu Nacional. Una inspecció va concloure que, tot i que la façana i les parets externes segueixen en peu, els murs interns i els pisos van quedar afectats pel foc i poden desplomar-se en qualsevol moment. E n una segona fase es destinaran 5 milions de reals més (prop d'1,1 milions d'euros) a finançar un projecte executiu de reconstrucció que encara no està definit, però que tindrà el suport de la Unesco.

En la tercera fase de la reconstrucció es demanarà ajuda internacional per adquirir nou patrimoni per al museu. El mateix president brasiler, Michel Temer, va anunciar que per a aquesta tercera fase ha convençut una sèrie d'entitats financeres públiques i privades perquè aportin recursos a un fons per adquirir la nova col·lecció. Aquesta "societat per la memòria nacional" la integren la Federació Nacional de Bancs (Febraban) i els bancs privats Itaú, Brasdesco i Santander, ha indicat el president en un comunicat que cita també el Banc do Brasil, la Caixa Econòmica Federal, el Banc Nacional de Desenvolupament Econòmic i Social (BNDES) i la petroliera Petrobras.



El foc es va declarar diumenge a la nit per circumstàncies que encara no s'han aclarit i en poques hores va destruir gran part d'un dels patrimonis de ciències naturals més grans del món. La subdirectora del Museu Nacional, Cristiana Serejo, va afirmar que les flames havien destruït el 90% de tota la col·lecció i que només s'havien salvat l'herbari, algunes peces de ceràmica i de minerals i la col·lecció de zoologia de la biblioteca central, que eren en una altra seu.