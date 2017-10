Brodas Bros reverencien James Brown al Condal

La música de James Brown ha acompanyat els Brodas Bros des dels seus inicis. Per això, feia temps que la companyia de dansa i cultura urbana volia homenatjar el compositor i cantant de funk i soul. Amb la banda Nación Funk All-Stars -que agrupa membres de la Fundación Tony Manero, Los Fulanos, Chocadelia Internacional i Achilifunk Sound System- i Michel Clavero, van trobar els aliats ideals. Junts han construït Block Party by Brodas Bros. James Brown tribute, un espectacle amb les cançons més emblemàtiques de la música negra que es pot veure des d’avui fins al 19 de novembre al Teatre Condal.

“James Brown és l’artista més samplejat de la història. Des del principi hem ballat amb ell, però fins ara no li havíem dedicat un espectacle”, subratlla un dels membres dels Brodas Bros, Lluc Fruitós, que balla acompanyat de Berta i Clara Pons, Pol Fruitós i Marc Carrizo. Amb els temes de Brown com a columna vertebral del muntatge, el grup ha elaborat coreografies inspirades en els moviments del hip-hop, el break dance, el house i el popping.

El cantant Michel Clavero posarà veu a deu temes de Brown, entre els quals hi ha hits com Sex machine i I feel good. Així mateix, Clavero compartirà l’escenari amb alguns convidats especials, com les vocalistes Koko-Jean Davis, de The Excitements, i Monique Makon. “Volem teixir ponts entre l’escena negra i el hip-hop, recuperar els vincles que hi havia als anys 80”, destaca el guitarrista de la banda, Lalo López.

El concert està pensat com una block party, és a dir, com les festes nord-americanes multitudinàries de finals dels anys 70 que tenien lloc a l’exterior i agrupaven gent d’una mateixa illa de la ciutat. De la mateixa manera, els Brodas Bros volen trencar la línia invisible que separa el públic de l’escenari i convidaran tots els espectadors a ballar en cada funció. Segons Fruitós, la seva intenció és convertir cada representació en “una dance battle [en anglès, batalla de ball] no només de professionals, sinó de tothom”, de manera que animaran els espectadors “a aixecar-se i pujar a l’escenari”, mentre que ells escurçaran distàncies baixant-ne. Fins ara, els Brodas Bros només havien incorporat les dance battles als seus espectacles de forma improvisada. Amb aquesta novetat al muntatge, la formació espera “fer ballar gent de totes les edats, des de nens petits fins a avis de 70 anys, amb els temes clàssics que tot b-boy coneix”, diu Fruitós.

Seran batalles amb diversos reconeixements per als millors ballarins del públic, que tindran l’oportunitat de participar en una funció especial on un d’ells marxarà a casa amb un premi gros: una nevera blanca d’estètica vintage i tunejada pel creador d’art urbà Kapi. Ell mateix també s’ha encarregat de dissenyar i elaborar el vestuari dels Brodas Bros. Els ballarins vesteixen caçadores i pantalons blancs amb la seva història, que va començar el 2006, escrita en retolador negre.