Bruce Springsteen publica el primer senzill d'un nou àlbum amb The E Street Band

Bruce Springsteen i la seva mítica banda d'acompanyament, The E Street Band, ja tenen a punt un nou àlbum: Letter to you es publicarà el 23 d'octubre, però ja està disponible el primer avançament del disc, un senzill de títol homònim que ve acompanyat d'un videoclip en què apareixen vells companys de The E Street Band com Steve Van Zandt, Nils Lofgren i Max Weinberg.

L'àlbum està produït per Ron Aniello i ha sigut enregistrat a l'estudi personal de Springsteen en només cinc dies: "Ha resultat ser una de les millors experiències de gravació que he tingut en la meva carrera. El so de The E Street Band tocant al meu estudi completament en directe i sense regravacions és espectacular, no ho havíem fet mai".

Letter to you inclou una sorpresa per als fans: tres temes escrits per Springsteen als 70 que no s'havien enregistrat mai en disc però que els seguidors més acèrrims del músic coneixien perquè havien aparegut en discos pirates i el mateix Springsteen els havia interpretat en directe. Són Janey needs a shooter –que pertany a les llargues i convulses sessions de Darkness on the edge of town–, If I was the priest i Song for orphans, dos temes anteriors al debut discogràfic del de Nova Jersey, Greetings from Asbury Park.