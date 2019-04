Bruce Springsteen publicarà nou disc el 14 de juny

El cantant nord-americà Bruce Springsteen ha anunciat a través de les xarxes socials que ja té a punt un nou disc d'estudi per llançar-lo al mercat. 'Western stars' sortirà a la venta i a les plataformes de 'streaming' el 14 de juny de la mà de Columbia Records, cinc anys després de l'últim treball, 'High hopes'.

New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It's a jewel box of a record." - Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL — Bruce Springsteen (@springsteen) 25 d'abril de 2019

"El disc és un retorn a les meves cançons basades en personatges, i que tenen extraordinaris arranjaments orquestrals a l'estil cinematogràfic", explica Springsteen. El disc està format per 13 temes, tots escrits per ell mateix, que tracten temes comuns al cançoner del rock i el folk nord-americà: parlen de carreteres i de zones desèrtiques, de l'aïllament, de la comunitat, de la permanència a la llar i de l'esperança. El primer senzill, 'Hello sunshine', sortirà aquest divendres, amb videoclip inclòs.

El disc s'inspira en el pop del sud de Califòrnia de finals dels 60 i principis dels 70. L'ha enregistrat principalment a l'estudi de casa seva a Nova Jersey, i ha fet també algunes gravacions a Califòrnia i Nova York. El músic i compositor Ron Aniello n'ha estat el productor, que també hi participa tocant el baix, el teclat i altres instruments.També hi participen Patti Scialfa, Jon Brion, David Sancious, Charlie Giordano i Soozie Tyrell, entre d'altres. Aquest divendres ja es podrà fer la reserva anticipada.

'Western stars' (llista de cançons)

1. 'Hitch hikin''

2. 'The wayfarer'

3. 'Tucson train'

4. 'Western stars'

5. 'Sleepy Joe’s Café'

6. 'Drive fast (The Stuntman)'

7. 'Chasin' wild horses'

8. 'Sundown'

9. 'Somewhere north of Nashville'

10. 'Stones'

11. 'There goes my miracle'

12. 'Hello sunshine'

13. 'Moonlight Motel'