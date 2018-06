Bruno Mars, rei d’una festa del funk de 24 quirats

Muntar una festa descomunal. Ras i curt. Aquesta era la missió. Una festa en la qual el cantant i compositor Bruno Mars va ser de nou el perfecte mestre de cerimònies. Quan encara estava recent en la memòria la seva visita a Barcelona de l’abril de l’any passat al Palau Sant Jordi, el músic hawaià va fer passar per segona vegada la seva gira mundial 24k Magic Tour per la ciutat. Aquest cop l’emplaçament escollit va ser l’Estadi Olímpic de Montjuïc, que presentava un aspecte magnífic. No es van esgotar les entrades, però el salt a un aforament considerablement més gran denota el gran augment de popularitat de Mars en l’últim any. En xifres, dels gairebé 18.000 espectadors del Sant Jordi als més de 53.000 que es van donar cita ahir a l’Estadi Olímpic. Una popularitat de ben segur alimentada pels sis premis Grammy que ha aconseguit aquest any amb el disc que constitueix el pal de paller d’aquesta gira, 24k magic, que el situen com un dels discos de l’any, almenys en capacitat de contagi i seducció popular.

La sessió als plats de DJ Rashida, que va exercir de telonera, amb molts ressons al beat dance i al hip-hop dels anys 80 i 90 i al R&B, va convidar a mirar tres dècades enrere i situar l’origen d’algunes de les referències musicals que Mars ha recreat a 24k magic. Així, quan les primeres notes de Finesse, una encomanadissa píndola de pop i hip-hop a l’estil new jack swing -¿recordeu Boyz II Men o McHammer?-, van donar el tret de sortida per fi al concert (va començar mig hora tard), semblava que el cordó umbilical amb els anys 80 encara no s’havia trencat.

De fet, el concert va seguir-hi ben connectat durant gran part de l’actuació. El hit 24k magic n’era la millor prova: una bomba musical. A mig camí entre la paròdia i l’homenatge al funk de sintetitzadors i pensada per fer ballar, va ser rebuda amb una gran cridòria. Més intens es va fer el rugit del públic quan Mars va desplegar els seus dots de ballarí amb una voluptuosa coreografia acompanyada per diversos llançaments de focs artificials que sortien de darrere l’escenari. A continuació, el soul dance vintage de Treasure hi va aportar matisos lluminosos i suaus. Ràpidament, però, van quedar ensorrats per la piconadora funk (i més focs artificials) de Perm, on el hawaià, tot i anar vestit amb roba esportiva i gorra de beisbol, va voler-se posar a la pell de James Brown endurint la veu i forçant els passos de ball. Incontestable.

Després d’una primera hora esgotadora, la balada amb aires de soul dels 70, Calling all my lovelies, va suposar un merescut recés i també un canvi de registre: el primer episodi de desamor dins d’un repertori pensat per ser la banda sonora d’una pista de ball. El despit va durar ben poc i Chunky, un altre del temes més ballables de 24k magic, va tornar a fer pujar les pulsacions per preparar el terreny per a un del èxits més esperats de la nit: el pop soul de That’s what I like, on el muntatge de llums de l’escenari, gegantí, va reforçar el dramatisme de la tornada.

Del funk al sucre

Després d’una primera part hedonista farcida de funk, teclats sintètics i coreografies trepidants, Versace on the floor va provocar un gir romanticot de guió en què Mars va desplegar alguns dels seus èxits més ensucrats dels seus primers dos discos. Això sí, sense renunciar a la intensitat. Marry you, un dels seus primers èxits, va aportar els primers moments de pop-rock. Runaway Baby -de nou, l’esperit de James Brown- i When I was your man van obrir la part final d’un concert en què Mars es va descobrir com l’ entertainer definitiu.