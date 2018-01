Bruno Mars fa màgia i s'emporta els sis premis Grammy als quals optava

Bruno Mars va fer aquesta "màgia de 24 quirats" que dona nom al seu últim àlbum i va arrasar en el retorn dels Grammy a Nova York, on va aixecar els sis gramòfons als quals aspirava, mentre que el favorit, Jay-Z, se'n va anar amb les butxaques buides.

Mars, que té una mica d'ascendència porto-riquenya, va triomfar amb el seu treball '24K magic' (millor àlbum general i de R&B), el seu tema homònim '24K magic' (millor enregistrament) i 'That's what I like' (millor cançó general i de R&B i millor actuació de R&B).

A prop de Mars va estar Kendrick Lamar, que va aconseguir 5 de les 7 candidatures. 'Humble' va guanyar els principals premis de rap: cançó, actuació individual i vídeo musical; mentre que 'Loyalty', que interpreta amb Rihanna, va guanyar la millor actuació cantada de rap, tots dos temes en l'àlbum "Damn", vencedor en la categoria de rap.

Cap premi per al 'Despacito'

Luis Fonsi i Daddy Yankee ('Despacito'), que volien fer història amb un tema espanyol per a millor enregistrament, millor cançó o actuació pop d'un duo o grup, no va rebre cap premi. Childish Gambino, nominat a cinc premis, només es va emportar el d'actuació de R&B tradicional, per 'Redbone'.