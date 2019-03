C. Tangana, Becky G, Alfred García i Lola Indigo actuaran al Share Festival

El Share Festival, que celebrarà la seva segona edició el 28 i 29 de juny al Poble Espanyol, tindrà com a protagonistes de la seva primera jornada artistes com C. Tangana, Lola Indigo i la cantant nord-americana de 'reggaeton' Becky G, la segona artista femenina més escoltada a Spotify i YouTube a Espanya.

El segon dia hi actuarà Alfred García, que presentarà el seu primer àlbum, '1016', que va avançar parcialment en l'actuació de l'any passat al mateix festival. Al Share també hi haurà Nil Moliner, la companyia de 'hip-hop' Brodas Bros i el DJ i 'influencer' Luc Loren. L'organització del festival afirma que està pendent de confirmar un altre artista "de primer nivell".

El Share Festival es presenta de nou com un festival de caràcter solidari en què els assistents poden prendre consciència i col·laborar en diverses iniciatives solidàries vehiculades a través d'ONG. La primera edició va convocar 10.000 espectadors.