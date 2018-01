El CCCB és la institució cultural catalana més ben valorada

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) és la institució cultural catalana més ben valorada, segons ha revelat la Fundació Contemporània en els resultats de l'Observatori de la Cultura del 2017 referents a tot l'Estat. Aquest estudi, que es realitza cada any des del 2009, pretén ser un instrument per resoldre algunes de les qüestions que poden preocupar el sector en cada moment. Es creen uns indicadors per analitzar tendències i promoure el debat, i identificar carències i oportunitats d'actuació. L'estudi es realitza a través d'un qüestionari que s'envia a més d'un miler de "professionals de primer nivell" de l'àmbit cultural. En l'Observatori del 2017 hi han participat 362 d'aquests professionals de tot l'Estat.

En la llista estatal de la Fundació Contemporània la primera entitat és el Museu Reina Sofia, la segona el Museu del Prado i la tercera el Museu Guggenheim de Bilbao. En quarta posició hi ha el Festival de Sant Sebastià, seguit del Teatro Real, el Museu Thyssen-Bornemisza, el Centro Botín de Santander, el CaixaForum i PHotoEspaña. En desena posició hi ha el festival gironí Temporada Alta.

Curiosament, el CCCB és la institució més ben valorada a Catalunya, tot i que en la llista estatal apareix en el número 18, vuit llocs per darrere del Temporada Alta. El rànquing de Catalunya, encapçalat pel CCCB, inclou en segon lloc el Temporada Alta i després el Sónar, el Primavera Sound, el Macba, el CaixaForum, el MNAC, el Teatre Lliure, la Fundació Mapfre i el Mercat de les Flors.

Entre les comunitats i ciutats amb millor programació cultural, Catalunya se situa en tercera posició, darrere de Madrid i del País Basc. En qualitat i innovació de l'oferta cultural, Catalunya queda relegada a la tercera posició després de cedir el segon lloc al País Basc. Pel que fa a les ciutats, Madrid, Barcelona i Bilbao -molt a prop de la capital catalana- repeteixen en els tres primers llocs.

Pel que fa als diferents àmbits culturals, l'informe inclou un apartat sobre "el moment actual dels camps de creació cultural". L'encapçala la gastronomia, seguida per la moda, la literatura, el disseny i la fotografia.