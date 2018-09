El CD ‘Música & Llibertat’ amb l’ARA

Fa 40 anys l’empresa de cartells Marc Martí va començar el seu periple amb pocs recursos: 75 pessetes, un cubell i una escombra. Avui ja aplega més d’un centenar de treballadors, però continua amb el mateix esperit que aquell moment, en què sobretot penjava cartells -eren els setanta- amb concerts de cantautors. Per celebrar el seu aniversari, amb Discmedi Blau, han editat un disc, Música & Llibertat: 40 anys de cartells, amb versions dels temes més memorables d’aquests últims 40 anys. El CD conté la música de figures icòniques de la cançó catalana com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Raimon, Los Manolos i Gossos, versionada per joves promeses de la música actual com Pau Artés, Júlia Isern i Xocolata Blanka, juntament amb artistes més coneguts de l’escena alternativa barcelonina, com Dani Txarnego, Josep Martí i Cesc Pasqual. El CD es podrà aconseguir per 14,95 euros el 25 de setembre presentant al quiosc el cupó que sortirà els dies 22 i 23 de setembre amb el diari en paper. També es podrà adquirir a l’Espai del Subscriptor.