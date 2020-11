'COVID', 'desconfinamiento' i 'cuarentenar', novetats del diccionari de la llengua espanyola

COVID, coronavirus, desconfinamiento i cuarentenar són algunes de les noves paraules que s'afegeixen a la versió digital del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que també inclou noves definicions de paraules com confinamiento.

La presentació ha tingut lloc a la seu de la RAE a Madrid, on també s'ha presentat Crónica de la lengua española, segons Europa Press. En total són 2.557 novetats. En el cas de COVID, amb majúscules, es defineix com a síndrome respiratòria aguda produïda per un coronavirus. A més, s'aclareix que l'acrònim prové de l'anglès ( coronavirus disease, "malaltia del coronavirus"). En canvi, el coronavirus és "un virus que produeix diverses malalties respiratòries en els éssers humans, des del refredat a la pneumònia o la COVID". I cuarentenar és o bé "posar algú en quarantena" o bé "passar un període de quarantena".

Aquesta nova edició del diccionari (la 23.4) també ha inclòs articles relacionats amb malalties com ebola o amb pandèmies, com desconfinamiento –"aixecament de les mesures imposades en un confinament"– o desescalada. Així mateix, en la definició de confinamiento s'ha inclòs una addició d'accepció per parlar d'"un aïllament temporal i generalment imposat a una població, persona o grup per raons de salut i seguretat".

El nou DLE també inclou nombroses novetats en termes no relacionats amb el coronavirus. Per exemple, s'accepta feixistoide, amb la definició de persona "que tendeix al feixisme o autoritarisme" i parafeixista –"que té semblança amb el feixisme"–. També a la paraula democràcia s'hi afegeixen accepcions amb termes com orgànica, representativa i popular. El diccionari ara recull intifada, per parlar de la "insurrecció popular palestina protagonitzada pels joves enfront de les forces israelianes d'ocupació". És novetat també la paraula provida, que parla de qui "s'oposa a l'avortament induït, a la investigació amb embrions humans i a l'eutanàsia".I mascle alfa, que al·ludeix al "mascle dominant en un grup d'animals socials".

El director de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha reconegut que l'elaboració d'aquests diccionaris és "un treball sever, laboriós i molt rigorós", moltes vegades exposat a la crítica. "No pretenem de cap manera inventar-nos res. Som testimonis i notaris de com parlen els castellanoparlants", ha destacat.