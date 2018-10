Crim estrenen la cançó 'Quan tornin les sirenes', tot un cop de punk

'Quan tornin les sirenes' és una de les cançons de 'Pare nostre que esteu a l'infern', el disc que la banda tarragonina Crim publicarà el 9 de novembre. Des que van debutar el 2011 amb '10 milles per veure una bona merda', els Crim s'han convertit en un grup de referència dins la nova escena de punk-rock català.

Gires per Europa i els Estats Units avalen la trajectòria d'una banda que torna amb un tercer disc que incideix en un punk d'arrel melòdica i lletres que miren la realitat sense pors ni complexos, com passa a 'Quan tornin les sirenes'. La cançó, un clam contra la violència policial, recorda que els mateixos Mossos d'Esquadra que no van treure les porres l'1 d'octubre sí que ho van fer el 15-M: "L'abús mai ha canviat de costat / com pots haver oblidat? / Les llàgrimes del maig s'assequen".

El disc, enregistrat als estudis Ultramarinos de Sant Feliu de Guíxols, s'edita a l'estat espanyol a través dels segells HFMN Records/B Core, a Europa amb el segell alemany Contra i als Estats Units amb Pirate Press.

Temàticament, el Crim aborden qüestions com ara el perquè de la fe, i posen en dubte l'herència de l'Església a la cançó 'Pare nostre que esteu a l’infern', denuncien els desnonaments a 'Hivern etern', destaquen la censura televisiva a les xiulades a l'himne i la hipocresia dels caps d'estat que somriuen tot i saber que el public intenta pronunciar-se en contra seva a 'La puta Copa del Rei', mentre que els maltractaments i les excuses per justificar-les són a l'eix de 'Quan tot sigui fosc'. Tanmateix, també tenen un vessant romàntic ('De debò') i odes a l'amistat com 'Himnes contra el temps' i 'Potser no hi ha final'.

Els pròxims concerts dels Crim són el 15 de desembre a Anvers (Bèlgica) i el 29 de desembre a la sala Razzmatazz de Barcelona. I al gener la gira seguirà per la Corunya, Vigo, Saragossa, Madrid i Castelló.