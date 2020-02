'Caçadors de bolets', nou videoclip de La Mulata

El bolets, ja ho diuen, alimenten l'estómac i el cap, doble funció que queda ben palesa en el videoclip de Caçadors de bolets, del grup barceloní La Mulata. El merengue segueix sent la base d'aquesta formació que aplega ritmes llatins, sobretot caribenys, i lletres en català. És a dir, mestissatge llatinocatalà i amb sentit de l'humor.

El videoclip de Caçadors de bolets, dirigit per Edu de Soto, és una trobada d'amics "al més pur estil mediterràniament", però amb una truita condimentada amb bolets especials. Tot plegat acompanyant una lletra amb una enigmàtica aparició de l'Audiència Nacional.

La cançó Caçadors de bolets forma part de Tròpic del Mediterrani, segon àlbum d'una banda amb connexions amb grups com Doctor Prats i Always Drinking Marching Band. En aquest disc, a més, hi col·laboren Arnau Aymerich, Toni Josep Corrales i Víctor Launes d’Ebri Knight, Guillem Boltó (Dr. Prats) i Joan Palà (Txarango).