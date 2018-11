Caïm Riba estrena el videoclip de 'Nararai'

'Nararai' és el títol del nou disc de Caïm Riba, el segon en solitari al marge de Pastora. També és el títol de la cançó que il·lustra aquest videoclip realitzat a partir d'imatge enregistrades pel mateix Riba amb el telèfon mòbil.

'Nararai' és una cançó onírica i amb pinzellades psicodèliques que evoca sensacions que Caïm Riba recorda de quan encara era tot just adolescent i la ment desconnectava de la quotidianitat física del seu voltant, entrant en una dimensió on les coses transcorrien com a càmera lenta, i on buidar-se de pensaments li permetia allargar i gaudir d'aquelles sensacions lisèrgiques absents de química. També és aquella felicitat inconscient, un passeig despreocupat.

El nou disc de Caïm Riba, publicat per DiscMedi, compta amb les col·laboracions de Dani de la Vega (trompeta), en Guiseppe Costa (acordió), Xavier Castanys (mandolina), Pol Cruells (baix), Salva Toscano (bateria i percussions) i Cristina Malhaki (cors), a més de Raúl Bonilla cantant a 'Sentir l'aire' i Ivette Nadal a 'Si mai et sents sol'.