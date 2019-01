Caïm Riba estrena el videoclip de 'Sentir l'aire', una de les cançons del seu segon disc en solitari, 'Nararai', que presentarà aquest dijous al festival Tradicionàrius. En el videoclip, un dron ens transporta per un espai obert i bucòlic jugant amb el pla seqüència on el cantant ens passeja per una història en què s'allibera dels seus pensaments i de l'ansietat i es deixa guiar pels instints. Cap al final, ell mateix apareix tocant al costat de Pol Cruells (baix), Dani de la Vega (trompeta), Raül Bonilla (veu i guitarra acústica) i Rodrigo Pizarra (bateria). El clip és una producció de Lamosca Delatele juntament amb la companyia Eldroner.

Riba ha creat l'àlbum 'Nararai' "a poc a poc i sense presses, mentre gaudia dels moments amb la meva gent més propera i veient créixer la vida al voltant" i s'ha gestat al seu petit estudi de Barcelona, l'Engruna, per on han anat passant "amics que hi deixen les seves pinzellades".