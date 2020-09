Les 7 exposicions de la nova temporada del CaixaForum de Barcelona

Així seran les set exposicions de la nova temporada del CaixaForum de Barcelona que s'han presentat aquest dimarts.

'Art i mite. Els déus del Prado'

Del 16 d'octubre del 2020 al 14 de març del 2021

Com amb Els objectes parlen el 2013, l'Obra Social de La Caixa i el Museu del Prado tornen a convertir una activitat pedagògica en una exposició de volada per explicar com artistes com Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Peter Paul Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani i Conrado Giaquinto van representar temes extrets de la mitologia grecoromana en les seves pintures, escultures i treballs d'orfebreria. El recorregut inclourà cinquanta obres del Prado i estarà organitzat en vuit seccions temàtiques, i també es buscarà la relació de les peces amb el segle XXI.

'Vampirs. L'evolució del mite'

Del 30 d'octubre al 31 de gener del 2021

Una nova exposició fruit de l'aliança de l'Obra Social de La Caixa i la Cinémathèque Française, amb més de 350 peces de trenta museus i col·leccions privades, entre les quals hi ha els fragments de més de seixanta films i sèries de televisió, fotografies, dibuixos, peces de vestuari de pel·lícules, manuscrits, còmics, pintures, cartells, gravats i objectes. La figura del vampir va sorgir durant l'Edat Mitjana a l'Europa central i al llarg del recorregut es podrà veure com va fascinar nombrosos cineastes, des de Murnau fins a la sèrie Crepúsculo, de Catherine Hardwicke, i altres exemples com la sèrie True blood. Com es va poder veure al CaixaForum de Madrid, el muntatge és immersiu perquè el públic desconnecti de la realitat. Entre els plats forts hi haurà la màscara que es va fer servir al rodatge de Nosferatu, de Werner Herzog; vestuari de Dràcula, de Francis Ford Coppola, i Entrevista amb el vampir, de Neil Jordan, i el guió de Bram Stoker per a la primera adaptació teatral de la seva novel·la.

'So lazy. Elogi del malbaratament'

Del 27 de novembre del 2020 al 18 d'abril del 2021

Dins el programa Comisart, els comissaris Beatriz Escudero i Francesco Giaveri faran servir obres de la col·lecció d'art contemporani de La Caixa per bastir una crítica de la hiperactivitat contemporània i proposar, de manera irònica, la mandra com una manera eficaç de perdre el temps.

'El somni americà. Del pop a l'actualitat'

Del 3 de març al 16 de juny del 2021

L'aliança de l'Obra Social La Caixa amb el British Museum fa un gir respecte a exposicions anteriors. En lloc d'art antic, aquesta mostra inclourà gravats d'artistes nord-americans tan coneguts com Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Ed Ruscha, Jasper Johns, Louise Bourgeois, Andy Warhol i Willem de Kooning. Tots ells van deixar testimoni a través dels seus treballs dels profunds canvis econòmics i socials que es van produir als Estats Units durant aquestes dècades.

teamLab.Art, tecnologia, naturalesa

Del 21 d'abril al 29 d'agost del 2021

Les obres del col·lectiu japonès teamLab, format per artistes, programadors, matemàtics, enginyers i arquitectes, es caracteritzen per una gran bellesa plàstica i perquè canvien amb la interacció del públic. A Barcelona es podran veure dues instal·lacions immersives, Born from the darkness, a loving, beautiful world i Graffiti nature: lost, immersed and reborn, amb les quals els autors exploren les relacions entre la natura, l'art, el disseny i la tecnologia i les de les persones amb el seu entorn. Les peces també tenen un vessant ecologista, perquè els espectadors han de saber mantenir l'equilibri entre la flora i la fauna que hi ha.

'YWY. Visions'

Del 14 de maig al 26 de setembre del 2021

En idioma tupí-guaraní, ywy vol dir terra o territori, i aquesta paraula també dona nom a l'androide indígena que interpreta l'actriu i activista Zahy Guajajara en aquesta mostra de l'artista i escriptor portuguès Pedro Neves Marques, fruit de les beques de creació de l'Obra Social de La Caixa. En les seves pel·lícules i instal·lacions, Neves Marques proposa un escenari distòpic, encara que no tant, on el Brasil ha sigut conquerit per grans corporacions i indústries d'extracció minera i agrícola. L'exposició s'inaugurarà simultàniament al CaixaForum de Barcelona i al madrileny Centro de Arte Dos de Mayo.

'L'univers de Jean Prouvé. Arquitectura/Indústria/Mobiliari'

Del 15 de juliol al 31 d'octubre del 2021

Els importants fons d'aquest dissenyador i enginyer que té el Centre Georges Pompidou gràcies a una donació familiar es podran veure primer a Madrid i després a Barcelona en una extensa retrospectiva organitzada de manera cronològica. En un moment com l'actual, que demana flexibilitat en els espais i poder-los reutilitzar, prenen una especial importància les creacions de Prouvé de mobiliari per a comunitats i els seus edificis prefabricats com la Maison Métropole, la Maison Coc i la Maison des Jours Meilleurs. La trajectòria de Prouvé va començar com a ferrer i més endavant va treballar amb arquitectes moderns com Le Corbusier i Pierre Jeanneret, Robert Mallet-Stevens, Eugène Beaudoin i Marcel Lods. "L'univers de Prouvé és el taller, la feina en equip, el domini de les tècniques, la passió pels materials, la col·laboració amb els arquitectes, compartir amb els seus estudiants d'enginyeria i l'ambició de crear productes per al màxim nombre de persones possible", es pot llegir a la presentació de l'exposició.