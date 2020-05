Els CaixaForum reobriran l'1 de juny. Tal com havia anunciat la Fundació La Caixa, els CaixaForum de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Saragossa, Sevilla i Palma tornara a l’activitat de manera coordinada, amb un terç de l'aforament i "seguint tots els protocols que garanteixen la seguretat sanitària" i reforçant les tasques de neteja i desinfecció".

A les sales, tancades des del 14 de març a conseqüència de la crisi sanitària, s’hi reforçarà la presència d’educadors en determinades franges horàries per orientar els visitants i resoldre els dubtes. Per accedir a les sales d’exposició serà obligatori l’ús de màscares i de dispositius de gel hidroalcohòlic, que se situaran a l’entrada dels centres. Els visitants podran accedir al centre de manera individual o per grup familiar, mantenint sempre una distància de seguretat de dos metres. No funcionaran els serveis de consigna, guarda-roba, cafeteria, botiga i audioguies. Tampoc no hi haurà visites guiades, ni les activitats programades abans de la crisi del coronavirus.

Els CaixaForum de Lleida i Girona obriran estrenant noves exposicions: Construint nous mons. Les avantguardes històriques a la col·lecció de l’IVAM, 1914-1945, a Lleida, i Apollo 11. L’arribada de l’home a la Lluna, a Girona.

Segons la directora general adjunta de la fundació, Elisa Durán, "aquest esforç per posar de nou en marxa tots els centres culturals respon a la voluntat d’oferir a la ciutadania, després d’aquesta dura etapa, espais per recuperar el pols cultural i el benestar personal". També reobriran l'1 de juny els Jardins de Cap Roig.

Pel que fa al CosmoCaixa, la reobertura es farà quan Barcelona entri en la fase 2 del desconfinament, atesa la complexitat que comporta l'automatització dels interactius perquè el públic no els hagi de tocar. "Posarem molts més educadors i molt més personal per controlar com es comporta el públic, i serem molt ràpids i flexibles per anar reconstruint tots els aspectes que calgui reconstruir. Posarem tot el que calgui per tenir seguretat, confortabilitat i qualitat de l'exposició", explicava Durán a l'ARA.