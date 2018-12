Cal construir lideratges

L’Arxiu Coderch se n’anirà al Reina Sofia. És la culminació d’un llarg procés en què no s’ha sabut respondre a nivell local al repte de conservar el llegat d’un dels arquitectes més importants d’Europa de la segona meitat del segle XX i que va deixar una gran quantitat de deixebles. Després d’anys de converses, que la Generalitat, l’Ajuntament, el Col·legi d’Arquitectes, les escoles d’arquitectura o la societat civil no hagin aconseguit que l’arxiu es quedi a Barcelona demostra la necessitat de construir institucions i lideratges que competeixin a escala nacional i internacional per conservar i difondre la nostra cultura. També sorprèn que, sent Coderch l’autor de l’edifici central de La Caixa, no s’hagi aconseguit la implicació d’aquesta entitat perquè l’arxiu es quedés a Barcelona. Hauríem d’aprendre la lliçó d’aquest procés perquè no es repeteixi.