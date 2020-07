Camera Musicae obre la veda dels concerts simfònics després del confinament

L'Orquestra Simfònica Camera Musicae obre aquest cap de setmana la veda als concerts simfònics oferint el primer que es farà al país després del confinament. S'ha organitzat juntament amb la Fundació Pau Casals per commemorar el centenari de l’Orquestra Pau Casals i serà a l'aire lliure, aquest diumenge 12 de juliol, a la plaça Nova del Vendrell. Precisament aquí va tenir lloc un dels concerts més memorables de l’Orquestra Pau Casals, l’any 1927.

L'OCM estarà dirigida pel mestre Jordi Mora i comptarà amb quaranta músics sobre l'escenari, que respectaran la distància de seguretat. Per a aquesta ocasió festiva, interpretaran l’ària de la S uite núm. 3 en re major, BWV 1068 de J.S. Bach, un autor especialment rellevant en la trajectòria de Pau Casals, i la Simfonia núm. 3, op. 55 anomenada "Heroica” de L. van Beethoven, que està considerada com el pas del Classicisme al Romanticisme. Es tracta d'una selecció de les obres interpretades el 10 de juliol del 1927, que es volia recuperar de manera íntegre però que, a causa de la pandèmia, s'ha reduït.

651x366 El concert del Vendrell del 10 de juliol de 1927 / Fundació Pau Casals El concert del Vendrell del 10 de juliol de 1927 / Fundació Pau Casals

L'aforament també s'ha reduït i es posaran una quarantena de cadires a la mateixa plaça Nova, mentre que a la plaça del Tívoli, on es retransmetrà en directe per RTV El Vendrell, se n'hi posaran noranta. A la sala polivalent del Museu Pau Casals també es projectarà el concert per a un públic presencial d'unes trenta persones. L'accés als indrets del concert i les projeccions es farà amb entrada anticipada per evitar aglomeracions. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir a través de la pàgina web del museu fins a esgotar les localitats. El concert també es retransmetrà en diferit pel Canal 33 el 14 d’agost.

Al llarg de l'any s'han programat diferents concerts i esdeveniments per commemorar el centenari de l'orquestra que Pau Casals va crear, i que va ser l'origen de l'actual Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Camera Musicae és una orquestra simfònica fundada l’any 2006, que té temporada estable al Palau de la Música Catalana. L’OCM desplega les seves temporades de concerts de producció pròpia també a Tarragona i Lleida, amb una clara voluntat d'apropar el públic jove a la música simfònica.