El Camp Nou acollirà concerts del Cruïlla XXS

El Cruïlla XXS segueix escampant-se per Barcelona, i ara incorpora també el Camp Nou com a escenari de concerts, fruit d'un acord amb el F.C. Barcelona. De moment han confirmat set actuacions: Sopa de Cabra (17 de juliol), Nil Moliner (18 de juliol), Ismael Serrano (22 de juliol), Fuel Fandango (24 de juliol), León Benavente (25 de juliol), Viva Suecia (30 de juliol) i Els Amics de les Arts (31 de juliol).

Ara com ara la previsió és que siguin concerts per a 800 persones, que es repartiran per diverses zones de la grada de l’estadi, i que es mantingui la distància requerida per als grans esdeveniments i totes les mesures de seguretat sanitària. Tanmateix, quan el Govern concreti els protocols de la represa no es descarta la possibilitat de revisar a l'alça la capacitat, tant dels concerts al Camp Nou com en altres espais on programa el Cruïlla XXS, com ara el Poble Espanyol i l'Anella Olímpica, entre d'altres.



“Dos dels principals actors socioculturals de Barcelona s’uneixen en el moment actual, i ho fan perquè comparteixen uns valors”, ha destacat Jordi Herreruela, director del Cruïlla, sobre els concerts al Camp Nou. Teresa Basilio, delegada de cultura de la junta directiva del Barça, assegura que el club "està molt satisfet de poder allotjar un festival amb el prestigi i el seguiment del Cruïlla XXS i, encara més, en les circumstàncies excepcionals que estem vivint". Basilio també recorda que aquestes actuacions ajuden a "posar en valor la vocació cultural que també forma part de l’essència del club”.



Les entrades per als concerts es posaran a la venda a través de la web del Cruïlla, però des d’aquest divendres els socis del Barça tenen la possibilitat d’adquirir les entrades de manera exclusiva.