'Campamento extraordinario': fer la revolució en cadira de rodes

Direcció i guió: Nicole Newnham i James Lebrecht. 105 min. Estats Units (2020). Documental. Disponible a Netflix a partir del 25 de març.

Premiat en l’últim Festival de Sundance i produït per Michelle i Barack Obama, Campamento extraordinario ( Crip camp) utilitza de manera modèlica una ingent quantitat de material d'arxiu per posar a prova els prejudicis i desconeixement que tenim sobre les persones amb discapacitat i les seves reivindicacions. Potser l'aportació més valuosa d’aquest documental és que són justament aquestes persones les que narren, de manera vívida, el seu propi relat com a col·lectiu al llarg de les dècades. A través de les seves veus, dels seus testimonis, es reconstrueix una de les microhistòries que van formar part d’aquest gran relat que va ser la defensa dels drets civils als Estats Units als anys 60 i 70: la lluita de les persones discapacitades per acabar amb la desigualtat i la segregació de la seva comunitat.

Campamento extraordinario és més agosarada en el seu discurs que en la seva forma. Com gran part dels documentals d'arxiu produïts o distribuïts per Netflix, el film està construït seguint una fèrria estructura narrativa que deixa poc espai a la incertesa o la revelació. El relat avança cronològicament, combinant amb habilitat entrevistes amb imatges d'arxiu: Camp Jened, campament d'estiu i utopia hippy d’inicis dels 70, és descrit com a punt de partida d'un procés de presa de consciència i reivindicació col·lectiva que obtindrà les seves grans victòries als anys 90. La novetat, per tant, procedeix del discurs: al proporcionar veu a una comunitat habitualment silenciada, el film no parla només de lluita política, sinó també de llibertat individual. Com si s'apropiessin de la proclama feminista "El que és personal és polític", els protagonistes reivindiquen la seva intimitat, la seva sexualitat i els seus desitjos com a part essencial d'una batalla que es lliura no només als tribunals i als carrers, sinó també a l'interior de les llars i els dormitoris.