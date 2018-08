'Campeones', 'Handia' i 'Todos lo saben', les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars

L'Acadèmia del Cine Espanyol ha anunciat aquest dimarts les tres pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars: 'Campeones', de Javier Fesser; 'Handia', d'Aitor Arregi i Jon Garaño, i 'Todos lo saben', d'Asghar Farhadi. D'aquests tres films, l'Acadèmia n'escollirà un perquè sigui l'ambaixador espanyol als Oscars. El nom del llargmetratge que competirà a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa dels guardons nord-americans es donarà a conèixer el sis de setembre.

Les tres pel·lícules preseleccionades tenen poc a veure entre elles. 'Campeones' és una 'feel good movie' protagonitzada per un entrenador de bàsquet autoritari a qui li assignen la tasca d'entrenar un equip de persones amb deficiència intel·lectual. Estrenada a l'abril, 'Campeones' va arribar quatre anys després de l'última pel·lícula de Fesser, l'adaptació de 'Mortadel·lo i Filemó contra Jimmy el Catxondo', amb la qual va guanyar dos Goya i un Gaudí.

La segona pel·lícula seleccionada, 'Handia', va ser una de les grans guanyadores dels últims premis Goya. El llargmetratge basc va endur-se 10 estatuetes i va fer el quart millor resultat de la història dels Goya. Protagonitzada per Eneko Sagardoy, 'Handia' se situa en les guerres carlines i és el relat d'un jove de més de dos metres convertit en atracció de fira i motor econòmic d'una família rural. 'Todos lo saben' també té bastants números per ser l'escollida de cara als Oscars. El film d'Asghar Farhadi, que ja té dos Oscars per 'Nader y Simin' (2011) i 'El viajante' (2016), va inaugurar el Festival de Canes a l'abril. Protagonitzat per Javier Bardem, Penélope Cruz i Ricardo Darín, el llargmetratge explica la història d'una dona que viatja amb la seva família des de Buenos Aires a Espanya, al seu poble natal.