El Canal de Salt preveu recuperar la programació a finals d'any

El Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt (Gironès) preveu recuperar la programació a finals d'aquest any. Ho farà gràcies a un conveni en el qual estan treballant diferents administracions. En concret, les dues que gestionen l'equipament, l'Ajuntament de Salt i el de Girona. Abans, però, caldrà que el ple del consistori liderat per Marta Madrenas faci el que ja ha fet Salt i aprovi la dissolució del consorci actual, un fet que es produirà dilluns en el ple ordinari. El nou conveni també permetrà incrementar el pressupost d'El Canal fins als 360.000 euros. En bona part gràcies a l'aportació extra que farà la diputació, que serà de 200.000 euros. La resta vindrà dels dos ajuntaments: Salt hi posarà 100.000 euros i Girona 60.000.

Un dels problemes que han fet reduir la programació d'El Canal ha sigut "l'estructura costosa" que té el teatre com a conseqüència del consorci actual que el gestiona. La seva dissolució i la posterior signatura del conveni permetrà dotar de més independència els dos ajuntaments a l'hora de prendre decisions sobre processos administratius.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha explicat que l'estratègia consisteix en "fer desaparèixer el consorci" i comptar amb una aportació de la Diputació "des de fora". Això permetrà als dos consistoris signar el conveni de col·laboració que "dotarà d'activitat" el centre.

El regidor assegura que "s'ha hagut de fer molta feina", però creu que han "trobat la sortida" per tal que a finals d'any El Canal pugui estar a "ple funcionament". Fins aleshores la gestió serà de Salt, ja que és un equipament que es troba en el terme municipal d'aquesta localitat.

El Canal va néixer l'any 2007 amb l'objectiu de ser un centre de referència a Catalunya en producció i creació escènica. La gestió de l'espai va anar a càrrec de Bitó Produccions, l'empresa del director del Temporada Alta, Salvador Sunyer. Després van ser els ajuntaments de Salt i Girona, juntament amb la Diputació, els que van decidir assumir la gestió, però amb una estructura "costosa" que ha frenat la programació.