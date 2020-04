Cancel·lades les seccions paral·leles del Festival de Canes

La política comunicativa del Festival de Cinema de Canes és un degoteig de silencis i informacions per esquivar la cancel·lació definitiva. De moment només hi ha dues certeses: l'edició del 2020 no es podrà fer al maig, tal com estava previst, i les seccions paral·leles s'han cancel·lat. És a dir, no hi haurà ni la Setmana de la Crítica, ni la Quinzena de Realitzadors ni la més alternativa ACID, tres seccions que complementen la secció oficial, la competició i la secció Una Certa Mirada. La importància estratègica de Canes dins la indústria del cinema fa que la prudència mani a l'hora de prendre decisions irreversibles.

La cancel·lació de les seccions paral·leles respon a la decisió del president francès, Emmanuel Macron, de prohibir els esdeveniments culturals i esportius fins a mitjans de juliol. "L’ajornament a finals de juny i principis de juliol deixa de ser una opció", diu el comunicat conjunt de les tres seccions. No obstant això, i "per donar suport a la indústria cinematogràfica", cada secció està consultant amb la direcció del Festival de Canes "la millor manera de seguir donat suport a les pel·lícules presentades" aquest any a les seccions paral·leles.

Ara com ara, el Festival de Canes manté oberta la possibilitat de celebrar-se "en un altre format", del qual no ha donat més detalls, tot i que admet que és difícil que aquest any el festival pugui celebrar-se "en el format original".