Cancel·lat el concert 'Barcelona, ens en sortirem'

"El projecte Barcelona, ens en sortirem no es farà". Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a Facebook: "Hem pres aquesta difícil decisió després de constatar el malestar que ha generat la proposta a una part del sector cultural. Una situació que lamentem profundament, ja que l'acte naixia d'una voluntat compartida de fer un acte públic d'agraïment i esperança".

Nou dels vint-i-dos grups i artistes del cartell se n'havien desvinculat a causa de l'alt cos del projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i El Terrat, i al qual el consistori destinava 200.000 euros. Aquest dissabte al matí el consistori retirava els diners públics del projecte per intentar salvar la iniciativa. Finalment, però, Barcelona, ens en sortirem no es farà. "Hem intentat reformular la proposta amb la implicació d'El Terrat, que s'ha ofert a tirar-la endavant sense suposar cap despesa de diners públics. Així i tot, valorant el malestar generat, els organitzadors decidim cancel·lar", diu Colau.

"M'entristeix profundament que un projecte que incorporava artistes –d'estils diversos, tots ells de gran talent– no hagi estat possible. En moments excepcionals com els actuals crèiem que valia la pena fer una aposta així, encara que fos arriscada. Com a Ajuntament assumim els nostres errors. Quan les coses no surten bé, encara que s'hagin fet amb la millor de les intencions, és millor parar-ho a temps i fer les reflexions oportunes", assegura l'alcaldessa.

Segons explica El Terrat en un comunicat, "el malestar generat en les últimes hores respecte al projecte i la retirada d'alguns dels artistes musicals del cartell fan que el projecte s'allunyi de la proposta inicial que es volia fer". "En un primer moment es va decidir que El Terrat i Mediapro assumissin el 100% del cost, tal com s'ha comunicat. No obstant, després de valorar tota la situació i de constatar que el producte final no seria el desitjat, s'ha decidit no tirar endavant la producció", afegeix la productora de l'esdeveniment.

"El projecte que s'estava desenvolupant anava més enllà d'un concert en un terrat i es tractava d'un programa de televisió amb un important desplegament tècnic i molt complex. Ja es va dir en la presentació de la proposta que no estava dissenyada amb grans luxes sinó amb tot el que era just i necessari: bon so i bona qualitat d'imatge", diu el comunicat d'El Terrat. La productora també explica que "el pressupost que es va fer públic" de 200.000 euros "cobria els caixets dels artistes, convenientment contractats, el dels tècnics, realitzadors i productors". També s'invertia en mesures de seguretat i sanitàries i "s'havien creat diversos equips per poder rodar les 30 peces audiovisuals" del xou, que s'havien de rodar en quatre dies.

L'espectacle també comptava amb "petits monòlegs de gent de la cultura i amb peces poètiques amb veus en off de personatges estimats per la ciutat. Tot escrupolosament pressupostat, encara que, com es va precisar, amb caixets ajustats a la situació". El projecte, informa El Terrat, "implicava en total 52 professionals i 27 artistes, grups musicals i altres convidats".