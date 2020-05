Cancel·lat el concert de Paul McCartney i ajornat el d'Iron Maiden

El degoteig de cancel·lacions i ajornaments és constant, d'acord amb la incertesa del desenvolupament de la pandèmia arreu del món, que afecta especialment grans esdeveniments com els concerts i els festivals d'estiu. No és estrany, doncs, que Paul McCartney i Iron Maiden hagin decidit renunciar a les actuacions d'aquest any. McCarney ha cancel·lat tota la gira europea, inclòs el concert que havia de fer el 17 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, i que organitzava Live Nation. "Esperàvem veure-us a tots aquest estiu. La banda i jo lamentem molt no poder estar amb vosaltres, però estem vivint una època sense precedents i la seguretat de tots és la prioritat ara", ha dit McCartney, que ha afegit que espera "que arribin temps millors" per "tornar a fer rock". La devolució de les entrades es farà a partir del 19 de maig i a través del mateix mètode de pagament amb què es van adquirir.

En el cas d'Iron Maiden no és una cancel·lació, sinó un ajornament. El concert previst per al 25 de juliol també a l'Estadi Olímpic es farà el 19 de juny del 2021. Segons informen els organitzadors del xou (el Primavera Sound i la promotora Madness Live!), les entrades ja adquirides serviran per a la nova data. Tanmateix, també es preveu la devolució de les entrades. Els compradors tenen fins al 21 de maig del 2020 per reclamar la devolució al mateix lloc on les van comprar. Si s'han adquirit en un lloc que està tancat a causa de l'estat d'alarma, el reemborsament es podrà sol·licitar quan l'establiment reobri les portes.