El Canet Rock 2019 es celebrarà el 6 de juliol

Sorgit de la protesta i per a la conquesta de llibertats, el Canet Rock ha fet brollar, en la seva cinquena edició del segle XXI, el seu esperit més reivindicatiu i combatiu, que el va portar a néixer el 1975, encara sota la dictadura de Francisco Franco. I més de 40 anys després, el públic va tornar a desembeinar les atxes per reclamar l'alliberament dels polítics presos i exiliats, en una nit festiva i combativa on la música de les bandes més punteres dels països catalans es va barrejar amb proclames a favor de la llibertat.

"La següent cançó la volem dedicar als presos polítics i exiliats" van anunciar Els Catarres abans de començar a tocar les primeres notes d' El Setge, que van acompanyar amb crits de "Visca la terra lliure!". I després de repassar grans èxits com Vull estar amb tu o Jennifer, van acabar la seva actuació amb l'himne del festival, que van escollir els seus seguidors per votació popular: Fins que arribi l'alba.

La majoria de les 23.000 persones que van omplir el Pla d'en Sala de Canet de Mar eren joves adolescents que se sabien de dalt a baix la majoria de temes que van sonar. I van demostrar-ho especialment amb la cançó Lousiana d'Els Amics de les Arts, que van passar el micròfon al públic, que la va cantar sencera a cappella davant d'uns membres de la banda bocabadats que van baixar de l'escenari fins a la primera fila per rendir-se als peus dels seus seguidors.

Macaco, La Raíz i Zoo van ser els grups que més van fer ballar i embogir el públic; mentre que Les Pupil·les, que actuaven al Canet Rock per primera vegada, van despertar l'esperit més feminista del festival amb el seu rap electrònic: "Les dones no ens vestim per agradar els homes i si diguem que no, és que no", van deixar clar.

I ja de matinada, el mestissatge de Sra.Tomasa va fer moure els malucs dels més tranuitadors que van acomiadar la foscor al ritme dels Txarango que, per tercer any consecutiu, van ser els encarregats de tancar les més de dotze hores de música amb els temes que els han portat a ser un dels grups amb més seguidors del país. Així, no van faltar Músic de carrer, Agafant l'Horitzó o Compta amb mi, que va ser l'escollida per acomiadar el festival que, com marca la tradició, va abaixar la persiana quan va sortir el sol, cap a quarts de set del matí.

6 de juliol de 2019

"Ha sigut un èxit. Estem molt contents, tenim un públic fidel i que va esgotar les entrades dos mesos abans del festival" va destacar la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, que va anunciar la data de l'any vinent: 6 de juliol de 2019. A més, com a novetat, el dissabte a la mitja nit es van posar a la venda les primeres entrades pel 2019 per 25 euros, amb dos possibilitats de pagament: ingressar l'import sencer o fer-ho en dues aportacions. Un mètode que va donar els seus fruits ràpidament: en només tres hores, es van vendre unes 200 entrades tot i no haver anunciat cap nom del cartell.

De fet, la directora no va voler revelar ni un sol detall de la pròxima edició i va augurar que serà molt especial perquè serà la desena, si es compten les quatre que es van celebrar entre 1975 i 1978; i les sis del segle XXI. "Només us podem dir que passaran moltes coses" va indicar Recorder, que va rebutjar la idea d'instal·lar dos escenaris però que, en canvi, no va descartar ampliar-lo a dues nits.